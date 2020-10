Tausende „Fake-Shops“ zocken die Käufer im Internet ab

Hemer. Eine Hemeranerin fällt auf die Betrugsmasche herein und erstattet Anzeige. Die Polizei warnt vor Schnäppchen von unseriösen Händlern.

Sie schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden: Sogenannte „Fake-Shops“ versprechen im Internet einen günstigen Kauf, doch die Ware wird gar nicht geliefert oder ist mangelhaft. Eine 48-jährige Hemeranerin ist jetzt beim Waschmaschinen-Kauf auf einen solchen Shop reingefallen. Sie hat per Vorkasse bezahlt, ihre Ware wird sie wohl nie sehen. Die geprellte Kundin hat Anzeige erstattet, als eine von vielen. Polizei und Verbraucherzentralen warnen vor der Betrugsmasche.

Vor zehn Tagen bestellte die Hemeranerin bei dem Shop eine Waschmaschine und überwies in Vorkasse das Geld auf ein Auslandskonto. Der Shop schickte jedoch weder Auftragsbestätigung noch reagierte er auf Nachfragen. Deshalb erstattete die Frau Anzeige wegen Betrugs. Die Internet-Adresse ist inzwischen zumindest über die verwendete Domain-Adresse nicht mehr erreichbar. „Eine lange Lieferzeit allein ist noch kein Betrugsfall. Es gibt aber Verkaufsplattformen, die teilweise nur für Tage online stehen. Außer bunten Bildchen und einem ausländischen Konto haben sie aber eigentlich überhaupt nichts zu bieten“, berichtet die Polizei.

Deutliche Zunahme durchdie Corona-Pandemie

Seit der Corona-Phase greifen viele Kunden auf die vermeintlich einfache Alternative zurück, im Internet nach günstigen Angeboten zu suchen. Vor Begeisterung über einen Preis lassen sie alle Vorsichtsregeln außer Acht. Fake-Shops tauchen auch auf großen Verkaufsportalen wie Amazon auf und sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Teilweise sind sie Kopien real existierender Websites, sie wirken seriös und lassen daher beim Käufer selten Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Mit gut kopierten Produktbildern und Informationen aus dem Internet sowie einem professionellen Erscheinungsbild gewinnen Fake-Shops das Vertrauen der Online-Käufer und verleiten sie dadurch zum Kauf. Ein weiteres Lockmittel ist der scheinbar besonders günstige Preis des gesuchten Produkts. Selbst die Bewertungen sind von den anderen Shops kopiert.

Zur Vorkasse auf einAuslandskonto aufgefordert

Ein anderer Hemeraner hat dies beispielsweise bei der Suche nach Gartenmöbeln erlebt. Sie wurden zum halben Preis angeboten, ein echtes Schnäppchen. Nach dem Kauf bei Amazon kam dann die Aufforderung, direkt per Email mit dem Händler in Kontakt zu treten. Wegen angeblich technischer Schwierigkeiten solle die Zahlung per Vorkasse erfolgen, bei genauem Hinsehen auf ein Konto in Spanien. Spätestens hier sollten beim Käufer die Alarmglocken schrillen. Die Bezahlung bei echten Shops läuft direkt über den Amazon-Warenkorb und das Amazon-Konto. Ein Umweg auf andere Seiten ist nicht normal und ein Hinweis auf Betrug.

Der Hemeraner hat nicht gezahlt, sein Gartenmöbel-Schnäppchen aber im Auge behalten. Das taucht seit Wochen immer wieder zum gleichen Preis und bei gleicher Aufmachung auf, bei stets anderen Shops. Bei der Namenssuche dieser Shops im Internet werden alle gefundenen Verkäufer als Fake-Shop aufgelistet. Es sind Tausende. Zu dieser Überprüfung rät auch die Polizei. Deshalb im Internet nach „Fake-Shop“ suchen und die Listen prüfen! Auch der Shop, den die Hemeranerin nutzte, wird in den einschlägigen Foren diskutiert.

Die weiteren Tipps der Polizei: „Sichere Zahlungsmethoden wie Kauf auf Rechnung wählen. Abbuchungen vom Girokonto, Kreditkartenzahlungen lassen sich rückabwickeln, unter Umständen auch Überweisungen. Allerdings müssen sich Kunden schnellstmöglich mit ihrer Bank in Verbindung setzen. Extreme Schnäppchenpreise sollten misstrauisch machen. Sichern Sie Beweise (z.B. per Screenshot).

Beim Kauf über Auktionsplattformen: Lassen Sie sich nicht auf Angebote von Verkäufern ein, die Ware am Auktionshaus vorbei zu erwerben. Das hebelt alle Käuferschutz-Funktionen aus. Bei teuren Artikeln den Treuhandservice nutzen.

Schützen Sie Mail-, aber auch Kundenkonten mit unterschiedlichen Passwörtern aus mindestens acht Zeichen (Klein- und Großbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen). Im Zweifel erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.“