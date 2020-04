Taxiverkehr in den Nächten kaum noch vorhanden

Hemer. Die Kontaktsperre wegen der Corona-Krise trifft auch die Taxiunternehmen. Deren Einnahmequelle beschränkt sich fast nur auf Krankenfahrten.

Wenn niemand mehr am Wochenende weg will und die Maßgabe besteht, das Haus möglichst nicht zu verlassen, bedeutet das für Taxiunternehmen Umsatzeinbußen. Auch die Hemeraner Fahrer in den gelben Fahrzeugen bilden da keine Ausnahme. Im Betrieb von Ignatz König sind zurzeit nur noch fünf seiner acht Fahrzeuge unterwegs. An manchen Nachmittagen ist nur eines von den sieben Taxis von Manuela Erner auf den Straßen. Obwohl die Beschäftigung heruntergeht, haben die Taxiunternehmen immer noch regelmäßige Einnahmen.

Denn in einigen Bereichen ist weiterhin ein Taxi notwendig. Vor allem ältere Patienten, die auf Chemotherapie, Strahlentherapie und Dialyse angewiesen sind, nutzen regelmäßig die Dienste beider Taxiunternehmen und sind somit in der Corona-Krise die Haupteinnahmequelle der Unternehmen. „Das ist uns noch geblieben“, sagt Ignatz König. Auch Fahrten von älteren Menschen zum Einkaufen oder zu anderen weiter entfernten Orten gehören noch dazu. Vor allem abends und in der Nacht beginnt dann aber die große Flaute. In diesen Zeiten hat Ignatz König die Besetzung noch weiter heruntergeschraubt. Manchmal ist ein Fahrer, manchmal sind auch zwei im Dienst.

Plexiglasfolie soll eine ArtTrennwand zum Fahrer sein

„So ganz schlimm hat es uns nicht getroffen. Aber es ist schon weit davon entfernt, was sonst so Standard ist“, erklärt Ignatz König. Wie er die Unterbeschäftigung seiner Mitarbeiter löst, weiß er noch nicht. Bisher haben viele von ihnen Urlaub abgebaut, so dass sie kurzzeitig aus dem Dienstplan herausfallen. Dass er irgendwann Kurzarbeit anmelden muss, schließt der Inhaber des Taxiunternehmens nicht aus. Schon vor der Krise haben die Krankentransporte rund 75 Prozent der Einnahmen ausgemacht, nun hat sich der Anteil auf fast 95 Prozent erhöht. Da aber auch ältere und kranken Menschen weniger herausgehen, schätzt Ignatz König die Einbußen auf 50 Prozent ein.

Für den Taxiunternehmer ist aber auch klar, dass er in den Zeiten von Corona stärker auf Sicherheitsvorkehrungen achten muss. „Wir haben da Vorgaben“, erklärt er. So sollen möglichst nur Einzelpersonen transportiert werden, im hinteren Bereich des Wagens. Im Grunde sollte auch genügend Abstand gewährt werden. Das ist in einem normalen Taxi aber manchmal nicht möglich.

Aus diesem Grund haben sich die Taxis von Ignatz König auch innerlich verändert. Eine Plexiglasfolie soll eine räumliche Trennung zwischen Gast und Fahrer ermöglichen. Allerdings gibt es immer wieder Ausnahmen. So bringen ältere Patienten auch mal Begleitpersonen mit. Und wenn eine ältere Dame im Rollator Hilfe benötigt, wird sie nicht stehengelassen. „Wenn sie es selber schaffen, dann steigen sie alleine ein. Das ist aber situationsbedingt“, sagt König. Bei der Schichtübergabe achten die Fahrer darauf, dass sie sich möglichst nicht begegnen. Eine weitere Sicherheit stellen die Vorkehrungen der Kliniken dar. „Wenn wir jemanden zum Beispiel aus der Lungenklinik abholen, dann wird derjenige sicherlich nicht mit einer Corona-Infektion da herauskommen“, ist sich Ignatz König sicher.

Besonders bei den Stammkunden habe man zudem weniger Bedenken. Taxifahrerin Christiane Limbach erzählt: „Da viele ältere Kunden kaum noch soziale Kontakte haben, gehört es auch dazu, sie mit Worten zu trösten und aufzubauen.“ Die Umarmung muss jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausbleiben.

Kein flaues Gefühl im Magen wegen der Corona-Krise

Manuela Erner vom gleichnamigen Taxibetrieb hat für ihre Fahrer in den Corona-Zeiten Gesichtsmasken genäht. Foto: Privat

Um vor allem ihre Gäste zu schützen, hat Manuela Erner für ihre Fahrer am Wochenende Gesichtsmasken genäht. Die Fahrer tragen zudem Handschuhe, auch befindet sich Desinfektionsmittel in jedem Taxi. Da regelmäßige Krankentransporte auch vor der Corona-Krise zum täglichen Geschäft gehörten, ist sie zwar vorsichtig, hat aber auch keine Berührungsängste, wenn jemand beim Einsteigen Hilfe benötigt. „Ich bin nicht der ängstliche Typ. Der Service steht für mich an erster Stelle“, sagt sie. Auch ein flaues Gefühl wegen der Corona-Krise hat sich noch nicht bei ihr eingestellt. Von eingebauten Trennwänden wie in den 60er Jahren hält sie wenig. „Einerseits ist ja nicht jeder Fahrer gleich groß, andererseits sind solche Wände aber auch ein Sicherheitsrisiko. Das hat man festgestellt“, erklärt sie. Ob sie einen Schutz aus Folien noch einsetzt, weiß sie noch nicht.

Wie auch beim Unternehmen König, haben sich die nächtlichen Fahrten bei ihr nahezu eingestellt. „Nachts ist da eigentlich fast gar nichts mehr“, sagt sie. Kurzarbeit hat sie für ihre Fahrer aber auch noch nicht angemeldet.

Großraumtaxi bei mehrerenPersonen ist empfohlen

Taxifahrten gehören laut einem Schreiben der Landesregierung an die Taxiverbände zum Öffentlichen Personennahverkehr, weswegen eine Ausnahme zur Kontaktsperre gilt. Da die Kunden allerdings in einem „engen Raum“ transportiert werden, seien bestimmte Regeln zu beachten. So sollten keine Sammelfahrten durchgeführt werden, der Abstand zum Fahrer sollte möglichst 1,5 Meter betragen. Kunden sollen außerdem auf der Rückbank hinter dem Beifahrersitz Platz nehmen.

Beim Transport von mehreren Fahrgästen sollte möglichst ein Großraumtaxi bestellt werden, damit der Mindestabstand zum Fahrer eingehalten werden kann. Eine Begleitperson ist bei unterstützungsbedürftigen Personen, also zum Beispiel Dialyse- oder Chemotherapiepatienten, zulässig.