Team des Bürgerbusses Hemer stößt oft an zeitliche Grenzen

Hemer. Der Verein sucht neue Fahrer zur Unterstützung. Drei ehrenamtliche Fahrer sind in Zeiten der Corona-Krise ausgeschieden.

Nicht nur den zahlreichen Vereinen setzt die Corona-Krise immer stärker zu, auch dem Bürgerbus Hemer hat das Ausscheiden dreier Fahrer in dieser Zeit einiges Kopfzerbrechen bereitet, wie der Verein mitteilt. Mit den zurzeit einsatzbereiten vier Fahrerinnen und neun Fahrern stoße das Team oft an seine zeitlichen Grenzen, schließlich stehen in der Woche zur Erfüllung des Fahrplans neun vierstündige Einsätze an.

Der Verein sucht daher dringend Führerscheinbesitzer der Klasse III/B zwischen 21 und 70 Jahren mit mindestens zweijähriger Fahrpraxis, die Spaß daran haben, sich ehrenamtlich als Fahrer des Bürgerbusses zu engagieren. Einen Anfang hat Eric Kirchner (57) gemacht, der zu Beginn des Jahres sein Interesse bekundet hatte und dieses beim näheren Kennenlernen des Busses verstärkte. „Die notwendigen Hürden, wie Arbeitsmedizinische Untersuchung, Polizeiliches Führungszeugnis und der Erwerb des Personen-Beförderungsscheins, waren dann noch zu nehmen“, erläutert der Verein.

Schließlich konnte Eric Kirchner am Wochenanfang seinen ersten Fahrereinsatz mit den Nachmittags-Fahrten im Beisein des Busbetreuers Horst Schwarzbach antreten. Interessierte, die sich ebenfalls für eine ehrenamtliche Fahrtätigkeit von vier oder mehr Stunden im Monat engagieren möchten, können die Fahrer des Bürgerbusses – vielleicht am ZOB – ansprechen, um den Beförderungsbetrieb bei einer Rundfahrt aus der zweiten Reihe zu erleben. Weitere Informationen zum Verein und zur Kontaktaufnahme gibt es im Internet unter www.buergerbus-hemer.de.

