Teenager aus Hemer und Menden vermisst

Hemer/Menden. Eine 13-jährige Hemeranerin und ein 14-jähriger Mendener werden von der Polizei gesucht. Der Junge verließ das Elternhaus nach einem Streit.

Die Polizei sucht derzeit nach einem 14-Jährigen aus Menden und einer 13-Jährigen aus Hemer.

Der 14-Jährige verließ am Donnerstag gegen 16 Uhr die elterliche Wohnanschrift nach einem Streit. Vermutlich schloss sich seine 13-jährige Freundin an. Beide kehrten bislang nicht nach Hause zurück. Es ist möglich, dass sie sich im Raum Menden aufhalten. Eine Gefährdung ergibt sich allein durch das Alter der Vermissten, so die Polizei.

Die Vermissten werden wie folgt beschrieben: 14-Jähriger: 1, 60 Meter, schlank, hellgrüner Rucksack,-weiße Nike Air Force; 13-Jährige:- 1,60 bis 1,65 Meter, braune lange Haare, Brille, weiße Sneaker, grau-grüne Stoffhose, kurzes Top, schwarze Jacke, gegebenenfalls schwarzer Rucksack mit roter Aufschrift.

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an den Polizeinotruf 110.

