Wegen einer Baumaßnahme muss die Teichstraße in Hemer am 25. Mai erneut gesperrt werden.

Baumaßnahme Teichstraße in Hemer muss für Bauarbeiten gesperrt werden

Hemer. Die Teichstraße in Hemer muss am 25. Mai erneut gesperrt werden. Das sind alle Infos zu Umleitung, Busverkehr und den Hintergründen der Sperrung.

Und noch eine Baustelle mit Umleitung: Im Zusammenhang mit der Ende April Anfang Mai stattgefundenen Deckensanierung im KreuzungsbereichTeichstraße/Stübecker Weg in Hemer sind noch finale Restarbeiten durchzuführen. Aus diesem Grunde wird die Teichstraße im Knotenpunkt mit dem Stübecker Weg am Donnerstag, 25. Mai, erneut voll gesperrt.

„Die Sperrung erfolgt in Abstimmung mit der MVG erst ab 8.30 Uhr, damit die Beförderung des Schulverkehrs in den Morgenstunden gewährleistet ist. Der Verkehr auf der Landhauser Straße ist von der Maßnahme nicht betroffen“, teilt die Stadt mit.

Buslinie 2 fährt das Wohngebiet Stübecken nicht an

Umleitungen Richtung Stübecken beziehungsweise Innenstadt werden entsprechend über die Straßen Am Damm und Stübecker Weg bzw. über den Birkenweg ausgeschildert sein.

+++ Lesen Sie auch: Das ist neu für Jugendliche in Hemer +++

Seitens der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) wurde mitgeteilt, dass die Buslinie 2 während der Vollsperrungen das Wohngebiet Stübecken nicht anfahren wird. Die Linie 2 verkehrt dann zwischen der Haltestelle Geitbecke und der Dorfstraße über die Landhauser Straße.

Stadt bittet: Beschilderung der Baustelle beachten

Die Stadt Hemer bittet darum, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung, auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahme, zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist gewährleistet.

+++ Mehr aus Hemer: Das wird bei den Sicherheitstagen geboten +++

Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser Straßenbaumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Agnes Abroian von der Stadt Hemer (a.abroian@hemer.de, 02372/551-340) für Fragen zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer