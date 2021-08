Bauarbeiten Teilstück der Urbecker Straße in Hemer wird gesperrt

Hemer. Von der Kreuzung Am Haseloh bis kurz vor der Einmündung Holbeinstraße finden Deckensanierungen statt.

Im Auftrag der Stadt Hemer wird die Tiefbaufirma Sauer und Sommer aus Meschede am Montag, 9. August, mit der Deckensanierung eines 350 Meter langen Abschnittes der Urbecker Straße beginnen. Dazu muss die Urbecker Straße direkt hinter der Kreuzung Am Haseloh bis kurz vor der Kreuzung Holbeinstraße bis einschließlich Dienstag, 17. August, voll gesperrt werden. In dieser Zeit wird die Deckschicht vier Zentimeter tief abgefräst und erneuert, wie die Stadt mitteilt.

Umleitungen werden über die Straßen Am Haseloh, Dürerstraße, Holbeinstraße ausgeschildert. Die Maßnahme wird im Rahmen des Sonderprogramms Erhaltungsinvestitionen durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Feuerwehr und Rettungsdienst werden den Baustellenbereich jederzeit durchfahren können.

Alle Anlieger bittet die Stadt darum, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten, Fahrzeuge bestenfalls außerhalb der Baustelle zu parken und die vorhandene Baustellenbeschilderung zu beachten. In Absprache mit dem ausführenden Unternehmen können Anlieger ihre Grundstücke je nach Baufortschritt erreichen.

„Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Beeinträchtigungen für Anlieger so gering wie möglich zu halten“, schreibt die Stadt. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Baumaßnahme unvermeidlich seien.

Bei Schwierigkeiten können sich die Anwohner an Katharina Arms bei der Stadt Hemer unter 02372/551-349 oder per E-Mail (k.arms@hemer.de) mit Anregungen und Fragen wenden.

