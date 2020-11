Telefongespräch statt Elternabend

Hemer. Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2022/2023 schulpflichtig sein werden, haben die Möglichkeit, ihr Kind an einer Grundschule ihrer Wahl anzumelden, wie die Stadt mitteilt. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben stellt das Schulamt zwei Jahre vor der Einschulung über die jeweiligen Kindertageseinrichtungen fest, ob die Sprachentwicklung der Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche Sprache hinreichend beherrschen.

Kita-Fachkräfte stehen für Fragen zur Verfügung

Üblicherweise laden die Grundschulen, Kindertageseinrichtungen und die Stadt Hemer zu einem Infoabend unter anderem mit dem Thema vorschulischer Fördermöglichkeiten für Eltern vierjähriger Kinder ein, um den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu erläutern. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies aber in gewohnter Form nicht möglich.

Stattdessen kann unter www.hemer.de/kte-infos eine Präsentation mit weitergehenden Informationen heruntergeladen werden. Zudem stehen die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Für Fragen, die den Schulischen Bereich betreffen, haben die Schulleitungen der Grundschule telefonische Sprechstunden eingerichtet. Die Brabeckschule ist über Daniela Wittkopf am heutigen Donnerstag von 14 bis 16 Uhr unter 02372/4434 erreichbar. Für die Grundschule Deilinghofen beantwortet Nicole Borries am Dienstag, 1. Dezember, von 14 bis 16 Uhr unter 02372/964944 Fragen. Am gleichen Tag ist auch in der Oesetalschule bei Norbert Stirnberg von 16 bis 18 Uhr unter 02372/10970 Sprechstunde. Birgit Gast von der Wulfertschule ist ebenfalls am Dienstag von 14 bis 16 Uhr über 02372/914701 zu sprechen. Die Ihmerter Schule ist über Silke Roocke am Mittwoch, 2. Dezember, von 14 bis 16 Uhr unter 02372/984711 erreichbar.

Termine von Ende Novemberbis Anfang Dezember

Die Diesterwegschule ist am Donnerstag, 3. Dezember, von 14 bis 16 Uhr über Cordula Ulrich unter 02372/914707 zu erreichen, Florian Lötters von der Freiherr-vom-Stein-Schule am selben Tag von 14 bis 16 Uhr unter 02372/927070 . Daniela Hintz von der Woesteschule ist ebenfalls am Donnerstag, 3. Dezember, von 12 bis 14 Uhr unter 02372/17937 zu erreichen.