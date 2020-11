Theaterverein probt für besonderes Projekt

Überall liegt derzeit die Vereinsarbeit brach, Vereine können ihre Aktivitäten momentan aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausüben. Ein Verein, der dennoch nicht untätig in dieser schwierigen Zeit ist, ist „DAS Theater Hemer“. Das neue und moderne Theater für Hemer und Umgebung schmiedet eifrig Pläne für das kommende Jahr. Und an Requisiten arbeiten sowie Text lernen, das geht schließlich erst einmal auch alleine daheim.

Das Ensemble, das von zwei professionellen Theateranleitern ausgebildet wird, hat derzeit 25 aktive sowie 14 passive Mitglieder. Der Verein, der auch eine integrierte Hobby-Schauspielschule für Erwachsene beinhaltet, hat für 2021 ein großes Projekt vor und das direkt vor der Haustür. „DAS Theater“ ist am Sauerlandpark heimisch geworden und hat dort Räume für Proben und Requisite zur Verfügung – und genau im Sauerlandpark soll das nächste Stück spielen. Mit dem Stück, bei dem Cecil Bornfelder und Sarah Koch die Regie übernehmen, wird die Geschichte des Strafgefangenenlagers Stalag VIA aufgearbeitet. Kooperationspartner für das außergewöhnliche Projekt fand der Verein einerseits im Sauerlandpark Hemer und andererseits im Verein für Hemeraner Zeitgeschichte.

Los geht es amStalag-Gedenkraum

Ausgangspunkt für die lebendige Museumsführung ist der Stalag-Gedenkraum am Sauerlandpark. Von dort aus werden die Besucher draußen in Kleingruppen an fünf Hauptstationen und verschiedenen kleinen Zwischenstationen etwas über die Geschichte erfahren. Für das Stück hat man Zeitzeugenberichte zur Hand genommen und spielt dann in den Szenen die wahren Begebenheiten von der Aufnahme in das Lager bis hin zur Befreiung nach. Jede Kleingruppe hat einen sogenannten Museumsguide dabei. Erzählerinnen in Kostümierung begleiteten die Kleingruppen und führen in ihrer Rolle beispielsweise als Frau eines Gefangenen, Frau eines Soldatens, Mutter oder Überlebende zur jeweiligen Szene hin.

Das Stück trägt den prägnanten Titel „Heimatlos – wir dürfen nicht vergessen“. Einerseits soll so beispielsweise aufgezeigt werden, dass die russischen Soldaten nach ihrer Gefangenschaft später in ihrem eigentlichen Heimatland ohne Zuhause als heimatlos galten. Andererseits wählte das Ensemble rund um die erste Vorsitzende Renate Arnold-Gröger den Titel, weil man sich gegen das Vergessen einsetzen möchte, auch wenn der letzte Zeitzeuge 2019 verstarb. Alles steht und fällt natürlich momentan mit der Entwicklung der Infektionszahlen. Nichtsdestotrotz will der Verein an seinen Vorbereitungen festhalten. Nach dem letzten großen Aufruf konnten zwei männliche Darsteller gewonnen werden.

Für das neue Projekt werden jetzt noch männliche Statisten gesucht. Schnuppertermine für Statisten finden am 20. und 28. Februar 2021 jeweils von 11 bis 12 Uhr statt.

Es wird jedoch um Voranmeldung per E-Mail an info@theater-hemer.degebeten. Aber auch via Social Media wie Facebook oder Instagram ist eine Kontaktaufnahme möglich. In diesem Zusammenhang weist der Verein auf seine neue Homepage hin, die ab kommenden Sonntag freigeschaltet ist. Unter www.theater-hemer.de hält der Verein dann Interessierte immer auf dem Laufenden.

Wenn alles glatt läuft, sollen die Aufführungen nach der Generalprobe, die für den 22. April 2021 geplant ist, am 23., 24. und 25. April 2021 stattfinden.

Mit dem Kartenvorverkauf soll sobald wie möglich begonnen werden, wenn die Entwicklung der Pandemie etwas mehr abzusehen ist. Der 23. April 2021 soll mitunter Schulen vorbehalten sein, wenn ihrerseits Interesse an der lebendigen Museumsführung besteht. Auch sie können sich per E-Mail an den Verein wenden, um Eintrittskarten zu erhalten.