Themenvielfalt bei der „Extra-Zeit zum Lernen“ in Hemer

Hemer. Bei der „Extra-Zeit zum Lernen“ wurden in Hemer unterschiedliche Aktionen angeboten.

In den Herbstferien wurde in der Felsenmeerstadt „Extra-Zeit zum Lernen“, gefördert mit Mitteln aus dem Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, angeboten. Es gab die unterschiedlichsten Angebote für Kinder und Jugendliche. Von Aktionen mit Pferden, über Selbstbehauptungstraining, Fußball-Schnupperkurs und Gewaltprävention bis hin zu Entspannungsübungen – das Team der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Hemer hatte ein kunterbuntes Programm auf die Beine gestellt.

Das Leben mit sozialen Medien

Auch das Kinder- und Jugendtheater „Stageplay“ präsentierte gleich mehrere Angebote im Rahmen der Aktion. So wurde zum Abschluss der Ferien am Freitag der Workshop „Insta, Snapchat & Facebook – das Leben mit sozialen Medien“ angeboten. In dem Workshop ging es darum, wer man sein möchte und wer man letztendlich wirklich ist. Soziale Medien benutzen doch oftmals Filter oder Beiträge stellen sich als Fake heraus.

Der Workshop, der von morgens bis nachmittags ging, richtete sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 18 Jahren und fand im Jugend- und Kulturzentrum am Park statt. Bewusst hatten sich die Referenten Kostüm- und Modedesignerin Simone Schmöle und Theaterpädagoge Michael Hahn für eine kleine Gruppe ausgesprochen und so gab es lediglich acht Plätze. Aufgrund von Krankheit schrumpfte die Gruppe dann am Veranstaltungstag nochmals. Den restlichen Teilnehmern kam dies jedoch zu Gute, war das Angebot doch so noch intensiver. Unter Anleitung von Simone Schmöle erstellten die Teilnehmer sogenannte Moodboards, die die eigenen Vorlieben, Interessen und Wünsche auf künstlerische Art und Weise widerspiegelten. So konnten die Teilnehmer auf einen Blick zeigen, wer sie sind beziehungsweise wie sie wahrgenommen werden möchten. Normalerweise greift der Mensch zu Kleidung, die er mag. Dies gibt ein Stück weit Sicherheit. Doch steht man letztendlich hinter dem, was man da präsentiert? Erdrückt mich die Erwartungshaltung von außen? Diese und weitere Fragen stellten sich die Teilnehmer bevor sie sich an die anspruchsvolle Gestaltung ihrer ausdrucksstarken Collagen machten.

Dabei wurden aus Magazinen und Co Bilder ausgeschnitten und aufgeklebt, da verwunderte beim Anblick des Raumes auch nicht das kreative Chaos. Nicht nur den Umgang mit Papier und Schere lernten die Teilnehmer, sondern auch sich mit sich selbst und dem Wirken nach außen zu beschäftigen. In Gespräche reflektierten sich die Teilnehmer und der Gesprächsaustausch untereinander tat dabei richtig gut.

Wieviel die Teilnehmer aus den Workshop zogen, zeigte sich schlussendlich auch an den kreativen Stimmungsboards. Sie gaben viel Persönliches von sich preis und erschufen eine Ich-Collage. Einigen hat der Workshop so gut gefallen, das sie sich ihrer kunstvolles Moodboard aufhängen möchten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer