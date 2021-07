Tiere beobachten und Waldgeräuschen in Hemer lauschen

Hemer. Kinder haben bei den „Ferien in Hemer“ viel Spaß.

Im Rahmen der Ferienaktion „Wald-Snack und –Spiele“ der Stadt Hemer haben jeweils zehn Kinder an zwei Nachmittagen eine spannende Zeit im Wald verbracht. Mit den Veranstalterinnen Sabine Raffenberg und Diana Pohl konnten die Kinder den Wald hautnah erleben. So wurden viele Tiere genauer unter die Lupe genommen, Bäume und Pflanzen bestimmt oder einfach mal in entspannter Ruhe die Waldgeräusche wahrgenommen. Dazu ließen viele Spiele und ein leckeres, gesundes Waldbuffet, bei dem die Kinder tatkräftig mitgeholfen haben, die Zeit schnell vergehen. In den nächsten beiden Wochen findet jeweils noch ein Kurs statt. Für Mittwoch, 4. August, von 13 bis 17 Uhr sind noch einige Plätze frei. Weitere Infos gibt es bei Diana Pohl telefonisch unter 0160 1502571 oder per Mail an info@pohl-diana.de.

Aber auch für die anderen Angebote werden noch freie Plätze gemeldet, Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Hemer, www.hemer.de.

