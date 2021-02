Touristische Route in Hemer zur Frühgeschichte

Auch in der Heinrichshöhle ist die Reise in die Vergangenheit möglich.

Hemer. Die CDU möchte eine neue touristische Route zur frühen Menschheitsgeschichte von Balve über Hemer bis nach Hagen.

Zurück in die Zukunft: CDU und SPD im Kreistag machen sich für eine neue Themen-Route stark, die Urlaubern und Einheimischen eine Zeitreise in die frühe Menschheitsgeschichte der Region erlaubt. Unterstützung kommt auch aus Hemer, denn die CDU-Fraktion hat einen gleichlautenden Antrag auch an den Hemeraner Kulturausschuss gestellt.

Die Verwaltung wird gebeten, in Kooperation mit dem Märkischen Kreis, den Städten Hagen, Iserlohn und Balve sowie relevanten Museen Kontakt aufzunehmen und eine Projektidee zu entwickeln sowie auszuloten, inwiefern sich hierfür Fördermittel generieren lassen. Der Kreiskulturausschuss hat den Antrag bereits am 18. Februar auf dem Tisch.

Antrag auch an denKreiskulturausschuss

Die touristische Route soll nach dem Willen von Union und Sozialdemokraten von Hohenlimburg nach Balve führen. Der Arbeitstitel lautet: „Zwischen Hünenpforte und Hönnetal“. Der Antrag von SPD-Fraktionschef Karsten Meininghaus und seines CDU-Kollegens Wolfgang Rothstein zielt darauf ab, die auf Frühgeschichte spezialisierten Museen in der Region miteinander zu verknüpfen. Deshalb soll die Kreisverwaltung bei den Städten Hagen, Iserlohn, Hemer und Balve und den in Frage kommenden Museen ausloten, wie sie zu der Idee stehen

Mehr als 150 Jahre liegt die Entdeckung des Neanderthalers zurück. In der Nähe seines Fundortes, der Feldhofer Grotte, befindet sich heute das Neanderthal Museum, ein multimediales Erlebnismuseum. „Leider ist die eigentliche Fundstelle durch Steinbrucharbeiten zerstört worden und parkähnlich gestaltet, so dass man die Landschaft, von der sich Neanderthaler angezogen fühlte, an dieser Stelle nicht mehr erleben kann. Anders sieht es in unserer Region aus. In den Höhlen des Sauerlandes sind Neanderthaler-Funde vorhanden, so z.B. auch in der Balver Höhle“, schreibt die Hemeraner CDU. Die dort gemachten paläontologischen und prähistorischen Relikte könnten im Museum für Vor- und Frühgeschichte an der Luisenhütte angeschaut werden und Mammutskulpturen in der Stadt weisen auf die archäologischen Grabungen hin.

Auch das Hönnetal weise prähistorische Höhlen auf und biete sich als höhlenreichstes Tal Deutschlands für Wanderungen auf den Spuren dieser weitzurückliegenden menschlichen Vergangenheit an, heißt es in dem Antrag. In Hagen befinden sich mit den Funden aus der Blätterhöhle die bisher frühesten direkten Nachweise für den anatomisch modernen Menschen in Westfalen und die Gegend zählt damit zu den bedeutendsten Geschichtslandschaften in Nordrhein-Westfalen. Zu sehen sind die „ältesten Westfalen“ im Museum für Ur- und Frühgeschichte im Wasserschloss Werdringen.

Auf den Spuren derersten Westfalen

Dieses bedeutende Erbe sollte aus Sicht der CDU-Fraktion touristisch besser erschlossen werden und sie schlägt vor, einen neuen touristischen Pfad zur frühen Menschheitsgeschichte zwischen Balve und Hagen zu etablieren. Die Frühgeschichte wird auch im Felsenmeer-Museum und in der Heinrichshöhle dargestellt.

Moderne Techniken, wie Apps und QR-Codes können dabei an Stationen – auch in der Natur – die Ur- und Frühgeschichte touristisch erlebbar machen. Die Etablierung der Route sollte in Kooperation mit dem Museum für Ur- und Frühgeschichte erfolgen. „Wünschenswert wäre auch die Unterstützung durch das Neanderthal Museum in Mettmann. Ein möglicher Name für die touristische Route könnte lauten: Zwischen Hünenpforte und Hönnetal – auf den Spuren der ersten Westfalen“, schreibt die Hemeranerb CDU.