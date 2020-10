Trailrunning auf schönem Rothaarsteig

In der Felsenmeerstadt geboren und aufgewachsen, hat Alexander Diedrich schon in jungen Jahren mit dem Sport begonnen, speziell die Leichtathletik hatte es dem heute 38-Jährigen angetan. In den Jugendaltersklassen war er ein erfolgreicher Läufer und wurde unter anderem Westfälischer B-Jugend-Meister im Crosslauf – im Trikot des TV Deilinghofen. Seit 2018 ist er als Trail- und Skyrunner zurück im Wettkampfsport und in den Mittel- und Hochgebirgen Europas aktiv. Der Wahl-Düsseldorfer ist auch heute noch regelmäßig in Hemer, zu Besuch bei seiner Familie und Freunden.

Auch im Sport durch Corona starke Einschnitte

„Die Corona-Pandemie bewirkt in vielen Bereichen der Gesellschaft tiefgreifende Veränderungen. Auch im Sport sind starke Einschnitte durch den Ausfall diverser Veranstaltungen und Wettkämpfe erkennbar“, sagt Alexander Diedrich, der in diesem Jahr an mehreren großen Events in ganz Europa teilgenommen hätte. Er sucht aktuell daher neue sportliche Herausforderungen.

Noch im August nahm er am Matterhorn Ultraks Sky in Zermatt (Schweiz) teil – einem der wenigen internationalen Trail- und Skyrunning-Events, das dank eines strengen Hygiene-Konzepts auch in diesem Jahr stattfinden konnte. Jetzt richtet sich sein Fokus auf eine schon lange bestehende, bisher aber nicht umgesetzte Idee: ein Solo-Lauf über den 155 Kilometer langen Rothaarsteig, das ganze an zwei Tagen.

Am 17. und 18. Oktober wird es soweit sein. Das Team mit Alexander Diedrich wird auf Instagram (@trailteamdiedrich) mit Beiträgen über die letzten Tagen der Vorbereitung und über die Nachlese der Tagesetappen berichten. Zudem werden an beiden Lauf-Tagen Live-Einblicke und Zwischenstände von der Strecke gezeigt.

Aufmerksam machen auf den leidenden Wald

Neben der sportlichen Herausforderung möchten der gebürtige Hemeraner und sein Team – bestehend aus seinem Vater Hans-Jürgen und seinem Bruder Björn – auch auf ein Thema aufmerksam machen, das durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr weniger Aufmerksamkeit bekommt. Der Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum Wald leidet stark unter den sehr trockenen letzten Sommern und den Beschädigungen durch den Borkenkäfer. Erhebliche Teile der Wälder sind stark beschädigt. „Sportarten, wie Trailrunning und Wandern, basieren auf dem Gedanken der Koexistenz des Sports und einer intakten Natur“, so Diedrich. So würden sich seiner Meinung auch Natursportarten nachhaltig und negativ verändern, wenn sich das Waldsterben in diesem Umfang fortsetzt.

Für den Rothaarsteig hat er sich zwei Tagesetappen vorgenommen: Die erste Tour führt am Samstag, 17. Oktober, von Brilon zum Rhein-Weser-Turm, das sind 85 Kilometer. Tags drauf geht es vom Rhein-Weser-Turm bis Dillenburg, das sind rund 70 Kilometer. „Der Start wird jeweils nach Sonnenaufgang um 8 Uhr erfolgen“, freut sich der Sportler auf die schöne Herausforderung• Die Versorgung wird an vorher abgestimmten Kreuzungen des Rothaarsteigs mit Straßen durch das Begleitfahrzeug organisiert, in dem sein Vater und sein Bruder sitzen.

Große Pausen wird es bei den 85 Kilometern nicht geben, aber zwischendurch Getränke und etwas feste Nahrung zu sich nehmen, das muss sein. Der 38-Jährige freut sich auf den Lauf, ihm fehlen die aktuellen Wettkampfmöglichkeiten.