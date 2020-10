„Traum vom Meer“ in zahlreichen Bildern

Erst zum zweiten Mal stellte Franz Malz seine Bilder aus. Der gebürtige Hemeraner nutzte im vergangenen Jahr in der PeRo-Kunstkapelle die Chance, unter dem Motto „Ich trau mich“ erstmals seine Bilder zu präsentieren, malt er schließlich erst seit Frühjahr 2018. Der Zuspruch seit der ersten Ausstellung war so gut, dass sich Malz erneut traute. Am Wochenende lautete der Titel der Ausstellung „Mein Traum vom Meer“.

Inspiration durchSchiffsreise und Naturfilme

In der ehemaligen Friedhofskapelle an der Kantstraße zeigte Malz Bilder mit Landschaften und Tieren. Gerade die nordische Landschaft hat es ihm dabei angetan. Von einer Schiffsreise nach Norwegen brachte der Hobbykünstler seine Inspirationen mit, Anregungen für seine Malerei findet er zudem in Naturfilmen. Ein Großteil der etwa 35 Werke entstand erst in diesem Jahr. Beim Malen verwendet Malz zumeist Acrylfarbe.

Am kommenden Wochenende ist es erst einmal ruhig in der PeRo-Kunstkapelle von Petra und Robert Bluhm, aber schon danach wartet die nächste Ausstellung. „High Contrast“ lautet dann die Gemeinschaftsausstellung von Robin Armbrecht, Sarah Haaf, Moritz Kroll und Diana Lammert, bei der Digitalkunst und abstrakte Malerei zu sehen ist.

Hierfür öffnet die PeRo-Kunstkapelle am Samstag, 7. November, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. November, von 12 bis 17 Uhr ihre Pforten. Auf die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln wird geachtet.