Blaulicht Tretroller an der Gesamtschule in Hemer gestohlen

Hemer. Einem zehnjährigen Hemeraner wurde am Schulhof der Gesamtschule der Tretroller gestohlen.

Einem zehnjährigen Hemeraner wurde gestern am Schulhof der Gesamtschule an der Parkstraße ein Tretroller geklaut. Dieser war mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer befestigt. Laut Polizeibericht beobachteten Zeugen gegen 13.05 Uhr eine männliche, schwarz gekleidete Person mit schwarzem Basecap, die mit dem schwarzen Tretroller davon fuhr. Der Roller hat die blaue Aufschrift „Chilli Pro Scooter“, blaue Griffe und blaue „Felgen“. Hinweise auf den Dieb nimmt die Wache Hemer unter 02372/90990 entgegen.