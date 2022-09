Trockene Buchen im Felsenmeer Hemer gefällt

Hemer . Im Naturschutzgebiet Felsenmeer in Hemer kreischen die Kettensägen. Das ist der Grund.

Die Trockenheit macht auch den alten Buchen im Felsenmeer zu schaffen, das zeigt ein Blick in viele lichte oder trockene Baumkronen. Nachdem ein großer Ast auf die Brücke im Felsenmeer gefallen ist, hat die Stadt die Brücke und den Holzsteg durch das Naturschutzgebiet über das Wochenende gesperrt. Jogger und Spaziergänger hielt das jedoch nicht davon ab, die Sperrung zu missachten. Die Aussichtsplattform war nicht betroffen.

Um die beliebten Rundwege wieder schnell zugänglich zu machen, begann der Baumdienst Ramer am Montagmorgen mit dem Fällen zweier großer Buchen am Eingangsbereich des Holzsteges. Sie waren durch Trockenheit so geschädigt, dass ein Kronenschnitt nicht reichte. Eine Kransäge erleichterte die Arbeit. Im Herbst sollen weitere trockene Äste beseitigt werden.

