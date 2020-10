Trost spenden und zuhören

In der Kreuzkirche hatte der Hospizkreis eine Weiterbildung in der Trauerbegleitung organisiert.

Hemer. Trauernden Menschen in schweren Zeiten Hilfestellung zu bieten, das ist eines der Ziele des Hospizkreises.

Trauernden Menschen in ihren schweren Stunden zur Seite zu stehen, das ist das Ziel der Trauerbegleiter des Hospizkreises in Hemer. An zwei Wochenenden fand unter den aktuellen Hygieneauflagen in der Kreuzkirche eine Weiterbildung für die Mitglieder des Hospizkreises statt.

Wie steht man einem Menschen, der einen großen Verlust verkraften muss, zur Seite? Gibt es da überhaupt richtiges und falsches Verhalten? Die Leitung hatte Johanna Schwarte von der Trauerkontaktstelle Schwerte, und die beiden Fortbildungstage bereiteten allen Teilnehmern viel Spaß. Bis auf einen Mann waren es alles Frauen, die sich mit der Trauerbegleitung vertraut machten. Darunter auch Frauen, die als Trauerbegleiter im Trauercafé des Hospizkreises aktiv sind, und Sterbegleiter.

Einstellen auf das Gegenüber

Deutlich wurde allen, dass es keine festen Regeln gibt, sondern man sich statt dessen auf sein Gegenüber einstellen muss. Rat geben, Trost spenden und ein Stückweit motivieren, sich aufrecht zu halten, das können die Trauerbegleiter unter anderem tun. Auf keinen Fall sollen trauernde Menschen ausgefragt werden oder in irgendeiner Weise gedrängt werden, etwas zu erzählen. Gut tun kann es zudem, über schöne Erinnerungen zu sprechen oder einfach über alles, was angenehm erscheint..

„Trauer ist eine schwere Lebenskrise für alle Menschen, die überwunden werden muss. Diesen trauernden Menschen muss man zuhören und über ihre Lebenskrise sprechen. Da darf auch gerne geweint werden, erklärt Dorothea Hoffmann, die erste Vorsitzende des Hospizkreises, die der Meinung ist, dass die Fortbildungsgruppe an den beiden Tagen eine besondere Verbundenheit erfahren hat.

Wiederholung imkommenden Jahr

Es gehe nicht darum, den Trauernden irgendeine Verhaltensweise aufzudrängen. „Uns ist es wichtig, die Trauernden in der schwierigen Zeit nicht alleine zu lassen, so Dorothea Hoffmann. Weil die Fortbildung so gut verlief, soll sie im kommenden Jahr auf jeden Fall wiederholt werden.