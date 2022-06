Der Lions-Club Hemer hat 150 Geschenketüten in die KEA nach Hemer-Deilinghofen gebracht.

Lions-Club Hemer „Trostspendetüten“ für Ukraine-Flüchtlinge in Hemer gepackt

Deilinghofen. Der Lions-Club Hemer hat 150 sogenannte „Trostspendetüten“ für ukrainische Flüchtlingskinder zusammengestellt.

Sie kommen direkt aus dem Kriegsgebiet, aus der Ukraine. Die Flucht nach Deutschland war nicht einfach. Viele Menschen, die vor ein paar Monaten noch ein glückliches Leben hatten, haben alles verloren. Auch in Hemer leben mittlerweile 280 Geflüchtete aus der Ukraine. Zum Teil sind sie noch in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht, zum Teil haben sie in Hemer schon Wohnungen bezogen.

Kuscheltiere und Handbälle

Der Lions Club hat eine schöne Aktion ins Leben gerufen und packte 150 „Trostspendetüten“ für die ukrainischen Mädchen und Jungen. In heimischen Geschäften wurden die Geschenke zusammengestellt. Lions-Präsident Thorsten Hennemann und Hans Höppe brachten die Spenden nach Deilinghofen. Die Geschenke wurden für vier Altersklassen zusammengestellt, unter anderem gab es Kuscheltiere, Malbücher, Buntstifte, Stickerhefte und für die Älteren auch Handbälle. Zudem spendiert der HTV eine kostenlose Mitgliedschaft für ein Jahr.

Die Trostspendetüten haben einen Wert von 4000 Euro. Der Lions-Club dankt allen, die die Aktion unterstützt haben.

