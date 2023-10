Trunkenheitsfahrten und Unfallfluchten in Hemer

Hemer. Trunkenheitsfahrten und Unfallfluchten gehören zur Wochenendbilanz der Polizei in Hemer.

Zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei in Hemer aus dem Verkehr gezogen. Außerdem gehören mehrere Unfallfluchten zur Wochenendbilanz.

Am Freitagabend fiel ein Autofahrer auf der Landhauser Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den 26-Jährigen in der Geitbecke anhalten konnte. Der Alkoholtest war positiv. Eine Anzeige war die Folge. Am Samstagabend rammte ein 31-jähriger Autofahrer ein geparktes Auto In den Weiden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch fest. Test und Blutprobe waren positiv. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dem Kroaten die Fahrerlaubnis für den Bereich der BRD entzogen worden war.

Aufmerksamer Zeuge

Bei Unfallfluchten bittet die Polizei um Hinweise. Am Freitag zwischen 7.45 und 13.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der Hauptstraße 273 ein geparkter weißer Kia beschädigt. Am Freitag gegen 18 Uhr beschädigte der Fahrer eines weißen Fiat Panda an der Pestalozzistraße 17 einen VW Polo und entfernte sich anschließend ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Eine Zeugin notierte das Kennzeichen und informierte die Geschädigte sowie die Polizei.

