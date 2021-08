Tubaklänge von der Klassik bis zum Jazz in Hemer

Deilinghofen. Der CVJM Deilinghofen lädt zum Konzert mit dem Melton Tuba Quartett vor die Stephanuskirche ein.

Bereits drei Mal war das Melton Tuba Quartett in Deilinghofen beim CVJM Deilinghofen zu Gast, zuletzt 2018. Damals begeisterten die Vollblutmusiker bei einem beeindruckenden Konzert in der Stephanuskirche. Nun kehren die vier Bläser zurück nach Deilinghofen, um erneut ihre Vielfältigkeit unter Beweis zu stellen. Von Renaissance zur Moderne, von der Klassik bis zum Jazz – das Repertoire der Blechbläser ist groß und sie demonstrieren, dass die Tuba keinesfalls ein behäbiges großes Instrument ist. Am 21. August erwartet die Musikliebhaber in Hemers Osten ein Open-Air-Konzert auf der Wiese an der Stephanuskirche.

Neues Konzertprogrammmit „TubaTubissima“

Mit im Gepäck hat das Melton Tuba Quartett das neue Konzertprogramm „TubaTubissima“. Dabei wird der Zuhörer mit auf eine musikalische Reise genommen. Es erklingen lange nicht mehr gehörte Klassiker wie die Badenerie von Johann Sebastian Bach und die geniale Bearbeitung des Karneval von Venedig für vier Tuben. Zudem gibt es aber auch viele neue Werke, denn das Quartett hat die Zeit der Corona-Pandemie nicht ungenutzt verstreichen lassen und freut sich nun um so mehr, diese Stücke endlich wieder vor Publikum darbieten zu können. Die Zuhörer dürfen gespannt sein auf fetziger Tuba-Funk aber auch Musik von Udo Jürgens – das sollte man sich nicht entgehen lassen. Los geht es am 21. August um 18 Uhr, der Einlass erfolgt bereits ab 17 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Allerdings wird vorab um Anmeldung bei Martin Dodt per E-Mail an info@cvjm-deilinghofen oder telefonisch unter 02372/61425 gebeten. Denn aufgrund der pandemischen Lage ist die Maximalkapazität im Vorfeld auf 120 Zuhörer begrenzt. Vor Ort sind dann die an dem Tag geltenden Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung zu beachten.

