Turner legen beim Umbau selbst Hand an

Landhausen. Eigentlich sieht die sportliche Betätigung beim Turnverein Landhausen anders aus, aber trotzdem kommt die Mannschaft rund um Schriftwart Andreas Humpert mächtig ins Schwitzen. Die Herren sind derzeit ziemlich fleißig, was den Umbau der Vereinsturnhalle betrifft. Seit Anfang Juli wird dort geschuftet und geackert, was das Zeug hält. Die engagierten Vereinsmitglieder wollen so viel Arbeit wie eben nur möglich in Eigenleistung erbringen. Mit 754 Arbeitsstunden in Eigenleistung hat man im Vorfeld gerechnet – wahrscheinlich werden es hinterher deutlich mehr.

Aber die Männer, deren Frauen schon spaßeshalber einen Umzug in die Vereinsturnhalle vorschlugen, machen es gerne. Mit dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ vom Landessportbund NRW für vereinseigene Sportstätten saniert der TV Landhausen sein Domizil. Insgesamt beläuft sich die Summe für die Sanierung auf 74.829,27 Euro. Neben den Fördergeldern von der NRW-Bank ist ein Eigenanteil darin inbegriffen und eben auch die Muskelkraft der Männer, die normal mit einem vierstelligen Betrag zu Buche schlagen würde.

Von den Fördergeldern sind bisher 80 Prozent geflossen, der Rest kommt, wenn ein Verwendungsnachweis erbracht wurde. Und diesen Verwendungsnachweis haben die Landhauser Sportler in Sicht. Die Toiletten wurden aufwendig umgebaut. Neben einer Herrentoilette gibt es auch eine Damentoilette mit einem barrierearmen WC. Dann wurde der Aufenthalts- und Umkleidebereich neugestaltet. Ein neuer Fußboden sorgt für frischen Glanz.

Alte und moderne Elemente werden kombiniert

Auch der Duschbereich ist vollkommen neu. Ein wichtiger Faktor ist ebenfalls die neue Außentür, die zeitgleich eine Fluchttür ist. Beeindruckend ist die alte Außenwand der eigentlichen Turnhalle. Diese wurde zur Seite des Anbaus hin freigelegt. Und es erstrahlt dort eine über 80 Jahre alte Fachwerkwand, die perfekt ins Ambiente passt. Gekonnt wurden so alte und moderne Elemente kombiniert.

Thomas Schaefer, der erste Vorsitzende des TV Landhausen, ist begeistert, was „seine Jungs“ bislang auf die Beine gestellt haben. Neben Andreas Humpert spricht er explizit Peter und Oliver Winzer sowie Christopher Kinzel und Michael Schröder ein herzliches Dankeschön aus.

Diese fünf Vereinsmitglieder haben sich besonders ins Zeug gelegt, wobei es selbstverständlich noch einige andere fleißige Helfer gab. Nachdem im Frühjahr durch den ersten Lockdown der Turnbetrieb in Landhausen ruhte, wurde mit den Planungen und Ausführungen begonnen. Schließlich möchte man gerne zum Jahresende fertig sein auf der Baustelle.

Sanierung der „eigentlichen“Turnhalle ist nächster Schritt

Wenn dann der Turnbetrieb wieder aufgenommen werden darf, werden die derzeit knapp über 300 Mitglieder sicherlich staunen, was sich in „ihrer“ Turnhalle getan hat. Denn auch wenn die Corona-Pandemie das Vereinsleben zum Erliegen bringt, untätig ist man beim TV Landhausen definitiv nicht. Schritt für Schritt soll die Attraktivität des Vereins wieder gesteigert werden. Als nächster Schritt soll es dann zukünftig an die Sanierung der eigentlichen Turnhalle gehen. Aber das ist erst einmal Zukunftsmusik. Zwar auch noch etwas hin, aber schon fest geplant, ist hingegen der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf beim TV Landhausen. Die lauschige Veranstaltung muss aber diesmal ohne Essen und Trinken auskommen. In corona-konformen Abständen können sich die Landhauser aber dennoch am 19. Dezember von 10 bis 17 Uhr ihr Bäumchen aussuchen.