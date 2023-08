„Two for the Road“ treten in der Ebberkirche Hemer auf.

Kultur „Two for the Road“ treten in der Ebbergkirche Hemer auf

Hemer. Uli Bär und Felix Krampen gastieren als Duo „Two of the road“ mit einem Konzert in der Ebbergkirche Hemer.

Das Duo „Two for the Road“ tritt mit dem Programm „Latin America“ am Donnerstag, 31. August, um 19.30 Uhr in der Ebbergkirche Hemer auf. Vielfarbig ist der swingende Dialog zwischen Uli Bär am Kontrabass und Felix Krampen an der Gitarre.

In ihren Konzerten geht es um Sommer, Sonne und Samba. „Da treffen die Beatles auf Bach und Musik des Jazz-Gitarristen Pat Metheny auf eine Ballade des Südamerikaners Egberto Gismonti. Die kleine Eisenbahn von Villa-Lobos führt zu Bär´s Tango unter dem Hochofen, womit auch das Ruhrgebiet vertreten ist“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Viel musikalische Reiselust bringen die beiden Musiker mit.

Im Vorverkauf im Buchladen am neuen Markt und bei Schuhhaus Stehmann kosten die Karten 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

