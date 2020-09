Über 100 Gastgeber rund um das Hönnetal

Hemer/Märkischer Kreis. Ein neues Verzeichnis listet die heimischen Übernachtungsmöglichkeiten auf.

Ein weiteres Projekt des Vereins Hönnetal/Sauerland-Touristik ist abgeschlossen – das neue Gastgeberverzeichnis „Hönnetal“ ist erhältlich. Wer im Hönnetal privat oder geschäftlich eine passende Unterkunft sucht, hat es ab sofort einfacher: Das neue Gastgeberverzeichnis ermöglicht einen Überblick über 100 Übernachtungsmöglichkeiten im Hönnetal. Die Gäste finden dort eine übersichtliche Auflistung der verschiedensten Gastbetriebe und Serviceangebote, die von Vier-Sterne-Hotels bis hin zu Wohnmobilstellplätzen reichen.

Gastgeberverzeichnis liegtaus und wird versendet

Das neue Gastgeberverzeichnis ist zunächst in gedruckter Form, später auch als Online-Version auf der Plattform www.hoennetal.de erhältlich. Neben den bekannten klassifizierten DTV (Sterne)-Unterkünften sind fahrrad-freundliche Betriebe „Bett und Bike“ sowie zertifizierte „DJG-Bauernhofunterkünfte“ und Partnerbetriebe vom „Sauerland-Höhenflug“ und der „Sauerland-Waldroute“ vertreten. Zudem präsentieren sich die Mitgliedsstädte Balve, Fröndenberg, Hemer, Menden und Neuenrade mit Imageseiten in dem Verzeichnis. „Diese Publikation spiegelt die enge und gute Zusammenarbeit der touristischen Arbeitsgemeinschaft des Hönnetal/Sauerland-Touristik e.V. wider“, freut sich Anna Schulte von der Stadt Balve über das gemeinsam entwickelte Produkt.

„Das Gastgeberverzeichnis ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir gemeinschaftlich Synergien nutzen“, erläutert Hubert Sallamon von der Stadt Fröndenberg. Margarete Kind ergänzt als Vertreterin der Stadt Neuenrade, dass die Vorzüge des Vereins auch im Vertrieb liegen. So wird das Gastgeberverzeichnis in der Balver Geschäftsstelle, in den Tourist-Informationen der Mitgliedsstädte sowie im Sauerland-park Hemer ausliegen und versendet.

Weiterhin ist geplant, das Verzeichnis bei zukünftigen touristischen Besucher- und Fachmessen zu verteilen. Ein weiterer Ansatz ist es, das Gastgeberverzeichnis über die Partnerstädte der Mitgliedsstädte des Hönnetal/Sauerland-Touristik e.V. zu vertreiben wie zum Beispiel über die niederländische Partnerstadt Balves, Heerde.

Mehr Informationen zum Gastgeberverzeichnis sind direkt über die Geschäftsstelle zu erhalten. Prospektbestellungen werden auch gerne telefonisch oder per Mail angenommen. Die touristische Arbeitsgemeinschaft des Hönnetal/Sauerland-Touristik bedankt sich bei allen Gastgebern und Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und freut sich jetzt schon auf weitere spannende Projekte.

Der Verein kann aber auch einen weiteren Erfolg für sich verbuchen. Das Projekt „Visuelle Darstellung der Heimatorte erhalten“ wurde im Rahmen des NRW-Heimatchecks mit einer Summe von 2000 Euro gefördert. Mit diesem Projekt setzt sich der Verein laut einer Pressemitteilung der Stadt für eine gute Infrastruktur ein, für abwechslungsreiche Erlebnisse der Bewohner und Besucher und für einen guten Austausch der Orte der Hönnetal-Region.

Instagram und Facebookverstärkt nutzen

„Durch die Corona-Krise wurde nach Alternativen gesucht, die Region zu attraktivieren und zu repräsentieren“, heißt es dort. Mit Hilfe der Förderung sollen Social-Media Plattformen wie Instagram und Facebook erstmalig genutzt und aufgebaut werden. Um die wichtigsten und schönsten Orte des Hönnetals virtuell darzustellen, sollen professionelle Bilder erstellt und auf den Plattformen präsentiert werden.

Das Verzeichnis kann bei der Hönnetal-Touristik bestellt werden 02375/926190 ,E-Mail: info@hoennetal.de