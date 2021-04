Über 17.500 haben das Testzentrum am Sauerlandpark genutzt

Hemer. Vor allem am Wochenende werden die Termine genutzt. Ausweitung der Kapazitäten ist möglich, wie der Park mitteilt.

Mehr als 17.500 Menschen haben sich in den vergangenen dreieinhalb Wochen im Hemeraner Schnelltest-Zentrum an der Platanenallee auf das Coronavirus testen lassen. Damit gehört die Einrichtung, die vom Ortsverein Hemer des Deutschen Roten Kreuzes mit Unterstützung des Sauerlandparks betrieben wird, zu den größten Anlaufstellen in Westfalen, wie der Sauerlandpark mitteilt.

Insbesondere über Ostern, aber auch an den vergangenen Wochenenden, wurde das Schnelltest-Zentrum laut Park von regelmäßig rund 1000 Menschen täglich in Anspruch genommen. Derzeit plane das DRK, da Termine regelmäßig an den Wochenenden und zum Beispiel auch in dieser Woche ausgebucht sind, eine Erhöhung der Kapazitäten. „Wir stellen hier in Hemer eine große Bereitschaft fest, sich testen zu lassen“, so Daniel Witt, Organisationsleiter des DRK Hemer. Das habe einerseits mit dem steigenden Bedarf an Schnelltests zu tun, um das alltägliche Leben in Teilbereichen wieder aufnehmen zu können, andererseits scheinbar aber auch mit dem unkomplizierten Ablauf.

Park ist auf erhöhte Nachfrage vorbereitet

„Wir erhalten viel Lob für die geringen Wartezeiten, unser Personal und vor allem auch die zuverlässige Übertragung der Ergebnisse. Ich möchte mich im Namen aller ehrenamtlicher Helfer und Mitarbeiter vor allem auch für die zahlreichen kleinen Präsente der Menschen an den Osterfeiertagen bedanken. Dies haben wir alle als Kompliment für unsere Arbeit empfunden“, wird Witt zitiert.

Bislang gilt die Regel, dass jeder Bundesbürger pro Woche mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest in Anspruch nehmen kann. „Wir erwarten, dass das Bedarf in den kommenden Wochen deutlich steigen wird. Darauf werden wir vorbereitet sein“, betont der für die Logistik verantwortliche Geschäftsführer des Sauerlandparks, Thomas Bielawski. Schon jetzt könne der Park täglich bis zu 2200 Tests realisieren, sollten mehr benötigt werden, müsste eine weitere Test-Straße geschaffen werden, was aufgrund der Rahmenbedingungen jederzeit möglich wäre.

Offenbar haben Teile der Hemeraner Politik auch den Wunsch vorgetragen, das Testzentrum an zwei Tagen der Woche früher, eventuell gegen 6 Uhr, zu öffnen. Dies soll aber wohl noch mit dem DRK abgestimmt werden.