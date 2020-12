Polizei Unbekannte zünden Holzpaletten an

Hemer. Am Lönsweg meldete eine Anwohnerin am Donnerstag um 18.43 Uhr verdächtige Geräusche. Unbekannte Personen sollen versucht haben, zwei Paletten im Garten in Brand zu setzen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten qualmte das Holz, konnte jedoch durch einen Eimer Wasser gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/90990 entgegen.