Und wieder stehlen Diebe Bienenvölker vom Rapsfeld

Hemer. Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit haben Diebe Bienenvölker gestohlen.

Es ist schon der zweite Fall in Hemer in kürzester Zeit. Diebe haben zwischen Donnerstagabend und Sonntag um 16 Uhr vier Holzbeuten mit Bienenvölkern von einem Rapsfeld am Riemker Weg gestohlen. Schon am Dienstag nach Ostermontag hatte es einen ähnlichen Fall an der Hönnetalstraße gegeben. Dort hatten die Diebe zwei Bienenkästen mit je 50.000 Bienen gestohlen. Matthias Opitz, Vorsitzender des Imkervereins, sieht organisierte Kriminalität hinter den Diebstählen.

200.000 Bienen hatten auf dem Rapsfeld am Riemker Weg einen Platz gefunden. Zuletzt hatte der Besitzer am Donnerstagabend laut Angaben der Polizei nach den Insekten geschaut. Sonntag, gegen 16 Uhr, stellte er den Diebstahl fest. Für den Abtransport ist ein Fahrzeug vonnöten. Auch in der Region ist es nicht der einzige Fall. Matthias Opitz ist auch mit dem Nachbarverein in Balve in Kontakt. Kurz vor Ostern wurden da ebenfalls zwei Zuchtvölker gestohlen. „Das deutet darauf hin, dass die Diebe sich auskennen und organisiert vorgehen“, schätzt Matthias Opitz.

In der Blühzeit stehen oft die (zahlenmäßig) stärksten Bienenvölker auf den Rapsfeldern. Die Insekten bestäuben die Blüten und sammeln Nektar für die Honigernte. Opitz vermutet, dass die Täter am Tag an den Rapsfeldern vorbeifahren und nach Bienenkästen Ausschau halten. In der Nacht würden sie dann kommen und fachmännisch die Kästen abtransportieren. „Das finde ich ganz schön dreist“, sagt der Vorsitzende des Imkervereins. Mit der fehlenden Ernte schätzt Opitz den Verlust der vier Völker, die am Riemker Weg gestohlen worden sind, auf rund 1200 Euro ein.

Es gebe zwar Möglichkeiten, wie Imker ihre Bienenvölker schützen können – zum Beispiel mit Tracking-Vorrichtungen, Kameras oder mit Bodenbefestigungen. Da die Kästen aber nur eine begrenzte Zeit dort stehen, sind diese Sicherheitsvorkehrungen aufwendig. „Außerdem könnte der Landwirt was dagegen haben, wenn man da groß was aufbaut“, erklärt Opitz. Oft seien die Imker den Dieben ausgeliefert. Der Vorsitzende des Imkervereins hofft darauf, dass Zeugen die Diebe beobachtet haben.

Auch die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

Schwarmzeit der Bienen beginnt in diesem Jahr früher

Zum Thema Bienen weist Opitz aber noch auf eine weitere Entwicklung hin. „Wegen der anhaltend warmen und trockenen Witterung hat in diesem Jahr die Schwarmzeit der Bienen früher begonnen“, sagt er. Um Nektar zu sammeln, schwirren die Bienen also in der Gegend aus. Im Ruhrtal seien bereits die ersten Schwärme gesichtet und von Imkern eingefangen worden. „Der sogenannte „Schwarmakt“ ist ein beeindruckendes Naturschauspiel und trotz der einem kleinen Tornado nicht unähnlichen Formation von etwa 10.000 schwärmenden Bienen für Zuschauer ungefährlich“, so Opitz.

Schwärme lassen sich nach ihrem „Ausbruch“ zunächst im Umkreis von einigen hundert Metern um ihren Stock als gut sichtbare Traube in einer Höhe von einem bis zehn Metern im Geäst eines Baumes oder Strauches nieder, um sich zu sammeln. Nach spätestens drei Stunden startet der „Weiterflug“ zum endgültigen Ziel (zum Beispiel Hohlräume in alten Bäumen oder Schuppen).

Wer einen Schwarm bei seiner Zwischenlandung als Schwarmtraube irgendwo entdeckt oder den Schwarm beobachtet, sollte diesen am besten sofort beim nächsten Imkerverein (für Hemer 0151/ 50991238 oder 0175/4441237 oder 0176/64832084 oder 0170/16515553 oder 0176/ 47754479) melden. „Es wird sich schnellstmöglich ein versierter Imker um das Einfangen kümmern“, so Opitz. Feuerwehr oder Ordnungsamt fangen keine Schwärme ein und delegieren in der Regel an die heimischen Imker. Nicht gefangene Schwärme haben aufgrund der fehlenden Betreuung in freier Natur kaum Überlebenschancen. „Wer Schwärme meldet, leistet einen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt der heimischen Honigbienen“, erklärt der Vorsitzende des Imkervereins.