Unfälle auf Parkplätzen und beim Ausweichen in Hemer

Hemer. Auf Parkplätzen und beim Ausweichen kam es in Hemer zu Blechschäden.

Bei einer Unfallflucht bittet die Polizei in Hemer um Hinweise. Am Freitag, 3. Februar, gegen 12.45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Fa. Rewe in Deilinghofen abgestellter Pkw während des Einkaufes von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der Pkw der Geschädigten wurde auf der linken Fahrzeugseite, im Bereich des hinteren Radkastens, beschädigt.

Auf dem Parkplatz des Medio-Centers rammte ein 84-jähriger Fahrzeugführer am Freitag ein geparktes Auto und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1700 Euro. Am Samstagmorgen kam es in der Straße Am Wernshagen zu einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Unfallverursacher beabsichtigte, einem entgegenkommenden Autofahrer Platz zu schaffen und stieß dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

