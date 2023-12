Polizei Unfälle in Hemer: Verursacher flüchten nach Kollision

Hemer Zwei Unfallfluchten hat die Polizei in Hemer am Wochenende aufgenommen. Um die Verursacher noch ermitteln zu können, hofft sie nun auf Zeugen.

Nach zwei Unfällen in Hemer fahndet die Polizei nach den Verursachern, die davon fuhren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Auf dem Hademareplatz wurde am Samstag zwischen 17.30 und 19.15 Uhr ein grauer VW Golf an der Beifahrertür beschädigt. Eine andere Autotür oder ein Einkaufswagen traf den Wagen einer 51 Jahre alten Hemeranerin, vermutet die Polizei, die den Sachschaden auf 1000 Euro beziffert.

Bei 500 Euro liegt der Schaden nach einem Unfall an der Urbecker Straße, der ebenfalls am Samstag entdeckt wurde. Ein blauer VW Polo wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 30. November, 12 Uhr und diesem Samstag um 11 Uhr.

In beiden Fällen werden Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Hemer, 02372/9099-0, zu melden.

Neben den beiden Unfallfluchten ereigneten sich in Hemer von Freitag bis Sonntagmorgen fünf weitere Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt ein Schaden in einer Höhe von etwa 7000 Euro entstanden ist.

