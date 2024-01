Bei einem Unfall in Hemer ist Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Polizei Unfall in Hemer: Motorradfahrer verletzt sich durch Sturz

Hemer Bei einem Unfall auf der Landhauser Straße in Hemer ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Er kam in einer Kurve zu Fall.

Bei einem Unfall in Hemer ist ein Motorradfahrer am Freitag leicht verletzt worden. Der Mann kam gegen 18 Uhr auf der Landhauser Straße aus ungeklärter Ursache in einer Kurve zu Fall, berichtet die Polizei. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes hinzugerufen. Angaben zum Alter des Motorradfahrers lagen nicht vor.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer