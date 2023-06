Unfall in Hemer: Radfahrer stürzt nach Überholmanöver

Hemer. Dieses Überholmanöver auf einem Fahrradweg in Hemer ist schief gegangen: Beide beteiligten Radfahrer kamen zu Fall, einer verletzte sich.

Bei einem Unfall in Hemer ist ein Radfahrer verletzt worden. Der 53-Jährige musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Laut Polizei überholte er auf dem Radweg an der Hönnetalstraße etwa auf Höhe der Wilhelm-Brökelmann-Straße in Sundwig gegen 14.40 Uhr einen anderen Radfahrer (56) und touchierte dabei einen Lkw, der sich links daneben auf der Fahrbahn befand. Dadurch kam er zu Fall.

Auch der überholte Radfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Der Lkw-Fahrer konnte zu dem Vorfall nicht befragt werden, weil er davon fuhr. Die Polizei geht davon aus, dass er den Unfall überhaupt nicht bemerkt hatte.

