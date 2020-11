Unfallfahrer kracht gegen die Leitplanke

Hemer. Ein unbekannter Fahrer eines roten Kleinwagens hat am Montag gegen 19.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Dorfstraße die dortige Leitplanke beschädigt. Laut Polizei befuhr er die Dorfstraße in Richtung Sümmern. In Höhe der Nr. 62 kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Nachdem er angehalten und den Schaden an der Leitplanke und an seinem Fahrzeug betrachtet hatte, wurde er von einem Zeugen angesprochen und aufgefordert, vor Ort zu verbleiben, bis die Polizei eintrifft. Als der Zeugen nach dem Anruf bei der Polizei aus dem Haus zurückkehrte, hatte sich der Unfallverursacher jedoch entfernt. Der Fahrer wird als etwa 18 bis 25-jähriger, südosteuropäischer Mann in dunkler Kleidung beschrieben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.