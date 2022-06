Die Polizei in Hemer ermittelt nach einer Unfallflucht.

Polizei Unfallflucht in Hemer: Fahrzeug am Hademareplatz beschädigt

Hemer. Auf dem Edeka-Parkplatz in Hemer ist ein Auto beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich zu kümmern. Die Polizei ermittelt.

Nach einer Unfallflucht in Hemer ermittelt die Polizei. Nach deren Angaben wurde am Montag zwischen 14.30 und 14.55 Uhr ein geparkter silberner Mazda 2 auf dem Edeka-Parkplatz am Hademareplatz beschädigt.

Vermutlich durch das Öffnen einer Wagentür wurde der hinter linke Kotflügel erkennbar eingedellt und leicht verschrammt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 200 Euro.

