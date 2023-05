Die Polizei fahndet nach einer Unfallflucht in Hemer nach dem Verursacher.

Polizei Unfallflucht in Hemer: Lkw beschädigt Hecke, Poller und Zaun

Hemer. Ein Sattelzug hat in Hemer-Westig beim Rangieren für Schaden von mehreren tausend Euro gesorgt. Der Fahrer flüchtete, ohne sich darum zu kümmern.

Ein Sattelschlepper steht in Verdacht, bei einem Unfall in Hemer am Donnerstag einen Sachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet zu haben. Der Fahrer flüchtete, ohne die Polizei einzuschalten.

Vermutlich beim Rangieren im Einmündungsbereich Am Roland/Schulstraße beschädigte der Lkw nach Polizeiangaben gegen 6.05 Uhr eine Hecke, zwei Poller sowie einen Jägerzaun. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf 2800 Euro.

