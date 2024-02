Polizei Unfallflucht in Hemer: Saab-Cabrio am Stübecken beschädigt

Hemer Nach einer Unfallflucht in Hemer ermittelt die Polizei. Auf einem Parkplatz an der Teichstraße ist ein Saab-Cabrio angefahren worden.

Von einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Teichstraße berichtet die Polizei Hemer. Ein dort abgestelltes, schwarzes Saab-Cabrio wurde am Dienstag durch ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 9.05 und 9.45 Uhr am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen können sich bei der Polizei in Hemer melden.

