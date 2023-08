Die Polizei in Hemer ermittelt nach einer Unfallflucht.

Polizei Unfallflucht in Hemer: VW Golf auf Lidl-Parkplatz beschädigt

Hemer. Nach einer Unfallflucht in Hemer sucht die Polizei nach dem Verursacher. Auf dem Lidl-Parkplatz an der Mendener Straße wurde ein Golf angefahren.

Ein auf dem Lidl-Parkplatz an der Mendener Straße in Hemer abgestellter VW Golf ist am Freitag von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, muss sich die Unfallflucht zwischen 6 und 16 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Hemer, 02372/90990, in Verbindung zu setzen.

