Polizei Unfallflucht in Hemer: Zwei Lkw kollidieren im Gegenverkehr

Hemer. Auf der Mendener Straße in Hemer sind zwei Lkw zusammengeprallt. Ein Post-Lkw wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon.

Nach einer Kollision zwischen zwei Lkw in Hemer ist einer der Fahrer am Donnerstag einfach weitergefahren, berichtet die Polizei.

Die Fahrzeuge kamen sich gegen 7.40 Uhr auf der Mendener Straße auf Höhe des Restaurants „Jägerhof“ entgegen. Der in Richtung Menden fahrende Lkw der Post wurde dabei von einem in Richtung Hemer fahrenden orangefarbenen Lkw am Außenspiegel getroffen, der daraufhin zerbrach.

Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

