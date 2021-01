Ungewohnte Atmosphäre im leeren Standesamt

Hemer Insgesamt 156 Hochzeitspaare gaben sich im vergangenen Jahr in Hemer das Ja-Wort.

Ihren ganz großen Tag, verbunden mit großen Gefühlen und dem Schritt ins Eheleben, haben sich die Hochzeitspaare, die sich im vergangenen Jahr trotz des Ausbruchs der Corona-Pandemie das Ja-Wort gegeben haben, vielleicht ein wenig anders vorgestellt. Die große Feier mit der Familie und Freunden musste abgesagt werden, aus der der großen Sause wurde 2020 eine kleine Feier im engsten Kreis.

156 Paare gaben sich im vergangenen Jahr in Hemer das Ja-Wort. Im Jahr 2019 waren es 191 Paare und im Jahr 2018 wurden 209 Eheschließungen in der Felsenmeerstadt gezählt.

Für den Standesbeamten Markus Falk war es ein Jahr, an das er sich auf Grund der außergewöhnlichen Situation immer erinnern wird. „Ich denke, dass die Paare, die geheiratet haben, dennoch einen sehr intensiven Moment erlebt haben. Die besonderen Umstände lassen die Hochzeit unter Corona anders unvergessen wirken. Es waren nicht viele Gäste im Trauzimmer oder auch vor dem Standesamt zugegen, so dass der Moment mit den wenigen Gästen wohl intensiver war“, sagt Markus Falk und nennt zudem verschiedene Gründe, warum Hochzeiten im Jahr 2020 nicht komplett abgesagt und verschoben wurden: „Die Paare, die in der Corona-Pandemie geheiratet haben, taten dieses in einigen Fällen aus Gründen der Versorgung des Partners heraus. Andere wiederum wollten dann erstmal nur standesamtlich heiraten und die Feier dann verbunden mit einer kirchlichen Hochzeit nachholen. Wieder andere ließen auch durchblicken, dass sie so einfach im kleinen Kreis heiraten und die große Feier gestrichen haben“.

Für ihn selbst sei die Situation mit den vielen Auflagen zwar verständlich, aber vom Gefühl her auch merkwürdig gewesen, berichtet Markus Falk. „Für mich als Standesbeamten fühlte sich das schon anders an, die Rede mit der FFP-2-Maske, die Rede hinter einer Spuckschutzwand, wo man die Mimik des Brautpaares nicht richtig wahrnehmen kann!“ Später hätte auch das Brautpaar und die Gäste Masken tragen müssen, so Falk, dem es auch schwergefallen sei, dem frischgebackenen Ehepaar nicht per Handschlag gratulieren zu dürfen. Zudem habe er seine Redezeit auf 15 Minuten begrenzen müssen, und im Trauzimmer hätte nicht geheizt werden dürfen, erinnert er sich, dass es in den späteren Monaten des Jahres durchaus kühl im Trauzimmer gewesen sei.

„Das sind alles Aspekte, die auch an einem Standesbeamten nicht vorbeigehen. Das fühlt sich alles schon komisch an und lässt nicht so recht eine ausgelassene Fröhlichkeit und Unbeschwertheit des Momentes aufkommen. Vielmehr drückt es schon auf die Stimmung. Wir versuchen die Situation trotz aller Einschränkungen würdevoll und schön zu gestalten, aber die Vorschriften setzen hier sehr enge Grenzen“, haben sich Markus Falk und seine Kollegen das Ziel gesetzt, dass die Brautpaare auch in der Pandemie einen wundervollen Moment im Hemeraner Standesamt genießen können.

Es gab aber auch Paare, die auf die Hochzeit im vergangenen Jahr verschoben oder gar verzichtet haben, und das aus verschiedenen Gründen. Verschoben wurden Trauungen aus der ersten Jahreshälfte in den Sommer. „Hier boten wir Zusatztermine im Sauerlandpark an“, erklärt Markus Falk, andere Paare haben Ihre Eheschließung abgesagt mit dem Plan, im Jahr 2021 zu heiraten“. Als Gründe für die Verschiebung wurden genannt, dass keine großen Feiern möglich seien, dass Familienmitglieder wegen der Beschränkungen nicht einreisen durften und Dokumente wegen des Lockdowns in der Heimat nicht eingereicht werden konnten. Im Sauerlandpark fanden vergangenes Jahr 35 Trauungen statt. 40 Paare haben ihre Hochzeit verschoben.

Nick Egger und Sarah Spanel gaben sich mitten in der Pandemie vor Markus Falk das Ja-Wort. Die beiden wollten sich ihre Hochzeit nicht nehmen lassen, verschoben aber ihre kirchliche Trauung mit großer Party auf dieses Jahr. Aber auch jetzt siegte in der andauernden Pandemie-Zeit die Vernunft und sie entschieden sich für eine erneute Verschiebung. „Wir können derzeit keine Feier mit 130 Personen verantworten. Uns ist das Wohl unserer Lieben wichtiger“, sagt Sarah Spanel.

Im Hemeraner Standesamt sind alle gespannt, wie viele Trauungen sie dieses Jahr vornehmen werden. Bisher hat es zwölf Anmeldungen gegeben. „Alle sind vorsichtiger geworden“, beschreibt Markus Falk die aktuelle Situation.