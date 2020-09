Ungewohnte Ruhe ohne das große Stadtfest

Hemer. Statt der Herbsttage gibt es die letzte Runde von „samstags in Hemer“.

Eigentlich hätte das Herbsttage-Fieber die Felsenmeerstadt längst erfasst: Vereine würden ihre Stände vorbereiten, Gastronomen ihren Außenbereich gestalten und die Stadt die große Bühne auf dem Marktplatz aufbauen. Davon ist im Corona-Jahr in der Innenstadt nichts zu sehen. Auch das größte Stadtfest der Region musste abgesagt werden. Am kommenden Wochenende hätten wieder Tausende in der Innenstadt feiern und durch die Fußgängerzone mit 250 Ständen bummeln wollen.

Durch die frühzeitige Absage des Festes durch die Stadt Hemer konnten zumindest weitere Kosten verhindert werden. Die Aussteller, Künstler und Vereine trifft der Ausfall dennoch hart, müssen sie doch auf die kompletten Einnahmen verzichten. Da tröstet es wenig, dass die Herbsttage 2020 nach den Wetterprognosen wohl ziemlich nass geworden wären.

Musikschule und Clown Ati Atze sind zu Gast

Zumindest einen kleinen musikalischen Ersatz wird es am Samstag geben. Das Kulturbüro der Stadt Hemer lädt zur letzten Runde der Veranstaltungsserie „samstags in Hemer“ ein. Am kommenden Samstag wird die Musikschule Hemer und der Clown „Ati Atze“ rund um den Wochenmarkt in der Innenstadt für ein buntes Programm sorgen. Neben Violinen und Violoncelli, Gitarren und Klarinetten, Blockflöten, Saxofonen und Querflöten erklingt in der Innenstadt klassische Pianomusik mit Gesangbegleitung. Ebenso wird sich der Rock-Pop-Jazz-Bereich mit diversen Bands und kleineren Besetzungen präsentieren. Neben dem Zuhören wird es den Besuchern auch möglich sein, sich aktiv einzubringen und auf Trommeln gemeinsam mit Musikern der Musikschule zu musizieren.

Für die Unterhaltung der kleinen Besucher wird Clown Ati Atze mit Witz und Spaß an diesem Vormittag sorgen.