Unterstützung der hiesigen Restaurants

Da freuten sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuerinnen, und im Restaurant Akropolis nehmen alle in dieser schwierigen Zeit diese schöne Geste dankend an. Die 70 Mädchen und Jungen des Offenen Ganztags der Woesteschule bestellten zwei Tage lang ein Mittagessen im Restaurant Akropolis, um damit ein Zeichen der Solidarität zu setzen. In der Coronakrise darf die Gastronomie nur Gerichte zum Abholen anbieten, und so fehlen allen viele Einnahmen. „Wir wollen da einfach etwas tun“, erklärt Ines Hemmeke, Leiterin der Offenen Ganztagsschule.



Kindern in schwierigerZeit eine Freude machen

So wurde das Essen, was ansonsten geliefert wird, für zwei Tage abbestellt. Die zusätzlichen Kosten dafür hat der evangelische Kirchenkreis Iserlohn übernommen. „Wir wollten zudem den Kindern eine Freude machen“, so Ines Hemmeke weiter. So gab es einmal Chicken Nuggets mit Pommes und Salat, und den anderen statt der Nuggets Hähnchengyros, für jedes Kind einzeln verpackt in einem kleinen Karton. Es gebe für die Kinder aktuell so viele Regeln, da hätten sich die Schülerinnen und Schüler das echt verdient, heißt es aus der OGS.

Es war nicht das erste Mal, dass die heimische Gastronomie von der OGS unterstützt wurde. So wurden während des Lockdowns im Frühjahr auch schon mal Pizza bestellt und Eis vom Eismann geholt, so die OGS-Chefin. Da in diesem Jahr auch keine Weihnachtsfeier stattfinden kann, soll die Aktion noch einmal wiederholt werden.