Unübersichtliche Baustelle

Kinder der Ihmerter Schule befestigten ihre Plakate an den Absperrungen der Großbaustelle.

Ihmert. Die Ihmerter Schulkinder bitten die Autofahrer im Baustellenbereich mit Plakaten um Rücksicht.

Die Großbaustelle in der Dorfmitte ist vor allem für Grundschulkinder eine große Herausforderung. Laufend ändern sich die Schulwege, gerade am frühen Morgen staut sich der Autoverkehr, Autofahrer parken auf den Gehwegen. Mit einer Plakataktion haben die Kinder der Ihmerter Schule jetzt für mehr Rücksicht geworben.

Die Ihmerter Schule ist für die Schulwegsicherung im ständigen Austausch mit Stadt, Polizei und dem Bauunternehmen. „Die Baustelle ist teilweise für die Kinder unübersichtlich“, berichtet Schulleiterin Silke Roocke. Immer wenn sich Änderungen oder Sperrungen ergeben, unternimmt die Schule mit den Kindern eine Schulwegbegehung während des Unterrichts. Schüler beklagen besonders, dass Autofahrer an den Baustellenampeln das Rotlicht missachten.

Kinder bitten Autofahrerum langsames Fahren

Bauleiter Walter Husteden von der Firma Hilgenroth hatte die Idee, mit Plakaten auf den Schulweg aufmerksam zu machen. So entwarfen die Kinder Schilder mit den Appellen: „Nehmt Rücksicht!“, „Fahrt langsam!“ oder „Stop, hier sind Kinder!“. Zusammen mit dem Bezirkspolizisten Thomas Meyer und Tobias Fälker vom Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau wurden die Bilder jetzt an den Absperrbaken rund um die Baustelle angebracht, in der Hoffnung, dass Autofahrer sie berücksichtigen.

Für die Baustelle im Kreuzungsbereich war bislang eine mehrwöchige Vollsperrung der Einmündung in die Westendorfstraße geplant. Das Bauunternehmen versucht, ohne diese Sperrung einseitig zu arbeiten. Wenn dies gelingt, wirddie Vollsperrung nur für die Asphaltierungsarbeiten notwendig.