UWG nun auf der Suche nach Mehrheiten

Die UWG haben in der vergangenen Wahl prozentual die größten Gewinne in Hemer abgeräumt und starten im November mit acht Ratsmandaten in die Legislaturperiode. Am Samstag haben sich Vertreter von Fraktion und Partei bei den Bürgern für dieses Ergebnis bedankt und Muffins verteilt. Diesmal etwa ein paar Meter entfernt vom üblichen Wahlkampfstandort in der Nähe der Woolworth-Filiale und ohne Bürgermeisterkandidatin Christa Kunze.

„Frau Kunze lässt sich entschuldigen. Sie ist erkältet“, begründet UWG-Vorsitzender Knut Kumpmann das Fehlen der einstigen Bürgermeisterkandidatin. Es sei ihm aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Partei auch zukünftig einen guten Kontakt zu ihr aufrecht erhalte. „Da lege ich Wert drauf“, so Kumpmann.

UWG will Vorsitz über zwei Ausschüsse besetzen

Mit dem Stimmzuwachs von 10,4 auf 16,9 Prozent ist die UWG nun in einer anderen Position als noch im alten Rat. „Wir sind jetzt auf der Suche nach Mehrheiten und können besser Sachpolitik betreiben“, erklärt Kumpmann. Vorher sei dies nicht so gut möglich gewesen, da der nun parteilose Bürgermeister Michael Heilmann aus den Reihen der UWG stammte und vom Rat der Stadt, so Kumpmann, in weiten Teilen nicht akzeptiert wurde. „Wenn die Politik den eindeutigen Bürgerwillen nicht respektiert, finde ich das schon problematisch“, verweist er auf das Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl im Februar 2016. Bei der Zusammenarbeit mit dem künftigen Bürgermeister Christian Schweitzer sieht er aber keine Probleme, obwohl die UWG die Gegenkandidatin gestellt hat. „Da erwarte ich, dass er als Bürgermeister überparteilich agiert“, sagt Kumpmann. Weiterhin könne die UWG nun für zwei städtische Ausschüsse den Vorsitz stellen. In der vorherigen Ratsperiode hatte UWG-Ratsherr Guido Büchner den Vorsitz über den Rechnungsprüfungsausschuss.

Beim Stand am Samstag hatten die Bürger auch die Möglichkeit, die künftigen Ratsmitglieder der Fraktion kennenzulernen. Neu im Rat dabei ist zum Beispiel Michael Hellmann. Er will sich für ein besseres Radwegeverkehrsnetz einsetzen und eine belebtere Innenstadt. „Hemer soll als Stadt lebenswerter werden“, sagt er.

Erika Breder ist auch ab November neu im Rat und will vor allem eine Integration von alten und jungen Menschen anregen. „Jung und Alt sollen zusammen etwas machen können“, sagt sie. Eine Zusammenarbeit von Vereinen, Kindergärten oder Schulen wäre dafür wünschenswert. Dabei legt sie vor allem Wert darauf, dass die Generationen gemeinsam Zeit miteinander verbringen. „Auch mit 70 oder 80 Jahren hat man noch gute Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt sie.

Eher für den Bereich Wirtschaft verantwortlich ist der künftige Ratsherr Frank Odenhausen. Der Unternehmer will sich vor allem um den Aufbau von Gewerbegebieten bemühen.