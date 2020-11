UWG unzufrieden über die Ausschuss-Größe

In seiner Antrittsrede als Bürgermeister hat Christian Schweitzer vor allem die harmonische Zusammenarbeit bei der Sitzverteilung der Ausschüsse und Gremien gelobt. Schon allein durch das Ausscheiden zweier Ausschussvorsitzender gibt es Bewegung in den Gremien. Vollkommen einer Meinung waren die Mitglieder der Parteien bei der konstituierenden Sitzung des Rates am Dienstag aber nicht. Kritik kam vonseiten der UWG, die sich bei der Abstimmung zu den Ausschüssen enthielt.

UWG stellt zwei statt einenAusschussvorsitzenden

„Ein Ausschuss muss nicht effektiver sein, wenn er größer ist“, bemängelte Knut Kumpmann, Vorsitzender der UWG. Ihm und seiner Wählergemeinschaft ist eine Größe von 13 Mitgliedern pro Ausschuss statt der beschlossenen 15 lieber. „Das spiegelt auch das Wahlergebnis besser wider“, erklärt er.

Sechs Sitze besetzt bei einem 15-köpfigen Gremium die CDU, drei die SPD, jeweils zwei Sitze belegen UWG und GAH, einen Sitz jeweils FDP und Die Linke. Bei einem 13er-Gremium würde sich die UWG gegenüber den kleineren Parteien absetzen. Dann würden fünf Sitze für die CDU, drei Sitze für die SPD und zwei Sitze für die UWG herausspringen. GAH, FDP und Die Linke wären mit einem Sitz vertreten.

Bei den Vorsitzenden der Ausschüsse ergeben sich zudem Änderungen. Den Vorsitz über den Haupt- und Finanzausschuss bekleidet entsprechend der Gemeindeordnung der Bürgermeister kraft Amtes – und damit Christian Schweitzer (CDU). Der Vorsitz über den Rechnungsprüfungsausschuss und den Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung wird jeweils von der UWG gestellt. Knut Kumpmann ist der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Ursula Hüttemeister-Hülsebusch (GAH) ist die erste und Andrea Lipproß (FDP) die zweite Vertretung. Dem Betriebsausschuss sitzt Guido Büchner (UWG) vor. Sein erster Stellvertreter ist Wolfgang Römer (CDU), sein zweiter Bernhard Camminadi (SPD).

Fünf von elf Ausschüssen leiten die Christdemokraten

Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten verbleibt bei der SPD, Stefan Stegbauer ist erneut der Vorsitzende des Gremiums. Erster Stellvertreter ist Andree Susewind (CDU), zweiter Stellvertreter ist Josef Muhs (GAH). Spannend wird es am 10. Dezember beim Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Der oder die Ausschussvorsitzende des Kinder- und Jugendhilfeausschusses wird entsprechend der Vorgaben des Sozialgesetzbuches in der konstituierenden Sitzung aus dem Kreise der dort vertretenden Ratsmitglieder gewählt. Seit 2004 hat Jürgen Haas (SPD) den Vorsitz des Gremiums übernommen. Da er nun nicht mehr im Rat der Stadt vertreten ist, wird ein Nachfolger gewählt – der Tradition nach aus den Reihen der SPD.

Die Mehrheit der Vorsitze über die Ausschüsse übernimmt allerdings die CDU. Dem Kulturausschuss sitzt wie schon vor der Wahl Holm Diekenbrock (CDU) vor. Christa Wipper (SPD) ist seine erste, Erika Breder (UWG) seine zweite Stellvertreterin. Auch der Vorsitz des Sportausschusses verbleibt bei Walter Klein (CDU). Maximilian Strehl (SPD) ist der erste und Jens Dreyer (UWG) der zweite Stellvertreter im Gremium.

Beim Schulausschuss gibt es mit Michael Rübsam (CDU)ebenso keinen neuen Vorsitzenden. Inge Blask (SPD) ist die erste, Jutta Finkeldei (UWG) die zweite Stellvertreterin. Tobias Franke (CDU) übernimmt den Vorsitz über den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, der vorher von dem ausscheidenden Hans Schmöle (CDU) geleitet wurde. Thomas Fischer (SPD) ist die erste, Knut Kumpmann (UWG) die zweite Vertretung.

Den Vorsitz über den neuen Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit übernimmt Arne Hermann Stopsack (FDP). Jörg Schulz (CDU) ist sein erster Stellvertreter, Anke Strehl (SPD) seine zweite Stellvertreterin.

Der Vorsitz des Wahlprüfungsausschuss geht an Ursula Hüttemeister-Hülsebusch (GAH), Hans-Peter Klein (SPD) und Fridtjof Kopp (CDU) sind die ersten und zweiten Vertreter des neunköpfigen Gremiums.

Schweitzer und Frohweinbilden Verwaltungsvorstand

Weiterhin ließ Bürgermeister Christian Schweitzer über die neue Aufbauorganisation der Stadtverwaltung abstimmen. Die Dezernentenebene soll abgeschafft werden, so dass die Fachbereichsleiter mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben. Der Fachbereich „Personal und Organisation“ und der Fachbereich „Finanzen und Beteiligungen“ sollen zudem unter dem Fachbereich „Zentrale Dienste“ zusammengefasst werden.

Die Stelle des Baudezernenten wird eingespart. Mit den frei werdenden Stellen soll die Ebene der Teamleiter gestärkt werden. Zusammen mit Schweitzer bildet Kämmerer Sven Frohwein, der einstimmig zum Ersten Beigeordneten gewählt wurde, den Verwaltungsvorstand.