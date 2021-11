Vater zahlt „aus Versehen“ mit Filmgeld aus Hemer

Hemer/Menden. Jugendliche verschenken falsche Fünfziger während der Ausbildungsmesse in Hemer. Ein Schein landet in der Geldbörse eines Vaters.

James Bond bezahlt vor laufender Kamera mit Film- oder Spielgeld. In der Geldbörse von Otto-Normal-Verbrauchern haben die Blüten jedoch nichts zu suchen. Denn sie sehen täuschend echt aus. Ein 43-jähriger Mendener stand neulich mit solch einer Blüte in der Apotheke und fing sich damit ein Strafverfahren ein.

Nach den Ermittlungen der Polizei begann die ganze Falschgeldgeschichte am Tag der Ausbildungsmesse am 22. und 23. September in Hemer. Dort hatten Jugendliche im Vorbeilaufen Scheine an Kinder einer Schule verteilt. „Dafür könnt ihr euch was kaufen“, sollen sie gerufen haben. Die Kinder trugen das vermeintliche Geschenk nach Hause.

Einer der 50-Euro-Scheine landete im Portemonnaie eines 43-jährigen Vaters, der damit in der Apotheke bezahlen wollte - angeblich ein „Versehen“. Die Apotheke informierte die Polizei.

Die 50-Euro-Scheine wirken beinahe echt. Wer sie nicht auf Echtheitsmerkmale prüft, kann sie im flüchtigen Gebrauch für echt halten. Sie tragen nur einen unscheinbaren Vermerk „Prop copy“. Eine andere Variante ist sehr dezent mit der Aufschrift „Movie Money“ versehen. „Der Besitz selbst ist problemlos, das Inverkehrbringen jedoch strafbar (laut § 147 Strafgesetzbuch)“, betont die Polizei.

Einfache Fälschungen ohneSicherheitsmerkmale

Das „Filmgeld“ wird auf Internetplattformen unter anderem bei Amazon oder Ebay beworben, ist für jedermann käuflich. Es handelt sich um einfache Druckfälschungen ohne Sicherheitsmerkmale. Diese Scheine – vor allem 10- und 20-Euro-Scheine – werden Experten zufolge seit der zweiten Jahreshälfte 2019 zunehmend zur Täuschung im Zahlungsverkehr eingesetzt.

Im ersten Halbjahr 2021 hat die Bundesbank rund 21.400 falsche Euro-Banknoten registriert. Sie hatten einen Nennwert von einer Million Euro. Damit sank die Zahl der Fälschungen gegenüber dem zweiten Halbjahr 2020 um 13 Prozent. Laut Bundeskriminalamt ist mittlerweile fast jeder zweite gefälschte Schein in Deutschland Filmgeld. Die Fachleute raten deshalb , die Scheine nach dem Prinzip „Fühlen-Sehen-Kippen“ zu prüfen. Auffällig sei schon die Papierqualität. Besonders durch das Kippen im Licht fallen Sicherheitsmerkmale wie die Einprägungen im Sicherheitsfaden und im Porträt-Wasserzeichen auf. Weitere Informationen gibt es unter Falschgeld auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank.

