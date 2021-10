Veltins neuer Partner des Sauerlandparks Hemer

Hemer. Die Brauerei Veltins erhält ab Februar 2022 die Ausschankrechte im Sauerlandpark.

In den vergangenen Jahren floss Warsteiner durch die Zapfhähne des Sauerlandparks, ab dem 1. Februar 2022 gibt es einen neuen Brauereipartner. Die Brauerei C. & A. Veltins hat die exklusiven Ausschankrechte für den Park, alle vom Park in der Stadt Hemer organisierten Veranstaltungen und ab Sommer 2022 auch für das Grohe-Forum erhalten. „Veltins konnte sich in einem umfangreichen Bewerbungsverfahren gegen insgesamt vier Mitbewerber durchsetzen“, teilt der Sauerlandpark mit.

Die neue Zusammenarbeit beinhaltet neben der Garantie auf frisches Veltins aber noch mehr. „Zusätzlich sind auch im Marketing- und Eventbereich gemeinsame Impulse geplant, die die Markenbekanntheit der Partner noch vergrößern sollen“, unterstreicht Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks, in einer Pressemitteilung. Die Zusammenarbeit wurde zunächst auf fünf Jahre vereinbart.

Alle Marken der Privatbrauerei im im Angebot

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Sauerlandpark Hemer durch die neue und langfristige Partnerschaft künftig für frischen Wind und perfekte Ausschankqualität sorgen können“, sagt Manfred Nieder, Verkaufsleiter Gastronomie der Brauerei C. & A. Veltins. Jedes Jahr besuchen knapp 300.000 Gäste den Sauerlandpark. „Daraus ergeben sich perspektivenreiche Chancen, vielfältige Impulse für die Gäste spürbar zu machen“, so Manfred Nieder.

Neben Veltins Pilsener werden auch alle anderen Marken der Grevensteiner Privatbrauerei im Sauerlandpark angeboten. Die Belieferung erfolgt über den Westfälischen Gastronomie-Service.

