Verbände fordern „Comeback der Schiene“

Ab 2011 sind die Bahngleise am Bahnhof demontiert worden, 2014 begann die Demontage der Gleise zwischen Hemer und Menden.

Hemer. Reaktivierung der Bahnstrecke von Hemer nach Iserlohn erhält hohe Priorität. ÖPNV-Planungen dauern an.

Die Bahnstrecke von Menden nach Iserlohn soll reaktiviert werden: Das fordern der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die Allianz pro Schiene. Beide haben ihre Vorschläge für die Reaktivierung von stillgelegten Eisenbahnstrecken in Deutschland aktualisiert und erweitert. Die Priorität wird mit „Hoch“ eingestuft. „Das Comeback der Schiene geht in die nächste Runde“, haben die Verbände ihre Studie vorgestellt, doch bis zum Comeback in Hemer dürfte es noch ein weiter Weg sein.

Während die Reaktivierung der Strecke Hemer-Menden seit vielen Jahren diskutiert wird, war im vergangenen Jahr erstmals auch die komplette Strecke zwischen Iserlohn und Menden in die Reaktivierungsliste aufgenommen worden, überraschend auch mit dem bereits 1989 stillgelegten Teilstück Hemer-Iserlohn.

Die Verbindung könnte demnach als Regionalstadtbahn reaktiviert werden. Dem auf 15 Kilometern neu zu bauenden Schienenstrang räumen die Verbände eine hohe Priorität ein. Er soll eine Entlastung bestehender Verkehrswege in Ballungsräumen und Ballungsrandzonen durch Verlagerung von Verkehr auf die Schiene (Schwerpunkt „Entlastungsfunktion“) bringen. Der Zeitaufwand wird mit der letzten Stufe III beziffert, das bedeutet „voraussichtlich komplexere Planung bzw. höherer Bauaufwand, ggf. umfangreichere Verlegung anderer Verkehrswege, die die Trasse mittlerweile nutzen“. Konflikte mit anderen Anrainern oder Naturschutzbelangen seien möglich, daher sei die Trasse nicht schnell zu realisieren.

Laut der neuen VDV-Reaktivierungsliste schlagen die Verbände bundesweit 238 Strecken mit insgesamt 4016 Kilometer Länge zur Reaktivierung vor. „Damit könnten 291 Städte und Gemeinden mit mehr als drei Millionen Menschen wieder ans deutsche Schienennetz angebunden werden und die Attraktivität des klimafreundlichen Verkehrsträgers Bahn somit weiter steigern“, so Jörgen Boße, Vorsitzender des VDV-Ausschusses für Eisenbahninfrastruktur und Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn. Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, betont: „Mit der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken können wir den jahrzehntelangen Rückzug der Schiene aus der Fläche stoppen und umdrehen. Das ist ein Erfolgsrezept für einen besseren Verkehrsmix in der Zukunft.“

3600 Kilometer Strecke imPersonenverkehr stillgelegt

Laut Deutschland-Karte der Allianz pro Schiene wurden zwischen 1994 und 2020 Verbindungen mit insgesamt 933 Kilometer Länge für den Personenverkehr und 364 Kilometer für den Güterverkehr wieder in Betrieb genommen. Allerdings wurden in diesem Zeitraum mit über 3600 Kilometern deutlich mehr Strecken im Personenverkehr abbestellt als reaktiviert.

Während die Bahntrasse Hemer-Iserlohn teilweise überbaut wurde, ist die Trasse Hemer-Menden durch einen Radweg gesichert. Planungen für eine Reaktivierung sind jedoch eher durch Stillstand statt Fortschritt geprägt. Bereits im NWL--Nahverkehrsplan 2011 war festgelegt worden, dass die Reaktivierung der Strecke Menden - Hemer näher untersucht werden sollte. Neben den Auftraggebern ZRL und Märkischer Kreis, die die Machbarkeitsstudie finanziert haben, haben sich Vertreter der Städte Hemer und Menden sowie der örtlichen Interessenverbände in einem eigens für die Begleitung der Studie gegründeten Arbeitskreis zusammengefunden. Das Gutachten zur Machbarkeitsstudie hat einen Kosten-Nutzen-Faktor von 1,01 ausgewiesen. Damit hat das Projekt einen volkswirtschaftlichen Nutzen, der die dafür anfallenden Kosten jedoch nur geringfügig übersteigt. Bei einem Kosten-Nutzen Wert unter 1 hätten zukünftig keine öffentliche Mittel mehr in die Umsetzung des Projektes fließen dürfen.

Reaktivierung für denBedarfsplan angemeldet

Aufgrund des derzeit ermittelten geringen Kosten-Nutzen-Wertes gibt es daher für die Reaktivierung der Strecke kurz- bis mittelfristig noch keine realistische Perspektive. Allerdings kommt PTV Transport Consult zu dem Ergebnis, dass eine Reaktivierung langfristig sinnvoll sein könnte, wenn sich die Rahmenbedingungen positiv entwickeln sollten und empfiehlt deshalb, die Trasse für einen möglichen zukünftigen Eisenbahnverkehr zu sichern.

Der NWL ist den Empfehlungen des Gutachters gefolgt und hat die Reaktivierung der Bahnstrecke Menden-Hemer im Jahr 2015 dementsprechend für den langfristig angelegten ÖPNV-Bedarfsplan des Landes NRW angemeldet. Der sollte eigentlich schon 2017 verabschiedet werden, wird aber immer noch erstellt. Die Inbetriebnahme der Strecke Hemer-Menden wurde bei der Bedarfsanmeldung für den Start des Sauerlandnetzes im Jahr 2028 angepeilt.