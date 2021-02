Verbeugung für den Schutz vor Corona

Ein Mitarbeiter des Stanzteile-Herstellers Lang und Menke beugt seinen Kopf beim täglichen Fiebermessen in der Betriebshalle an der Altenaer Straße herunter.

Hemer. Wie Hemeraner Firmen des verarbeitenden Gewerbes die Ansteckungsgefahr an ihren Standorten minimieren.

Einen entscheidenden Teil des Lebens verbringen Menschen am Arbeitsplatz. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen Arbeitgeber deswegen aufpassen, dass es zu keinen Ansteckungen kommt. Home-Office oder mobiles Arbeiten sind vor allem beim verarbeitenden Gewerbe jedoch meist nicht möglich. Auf Nachfrage schildern Hemeraner Firmen, wie sie der möglichen Verbreitung des Virus entgegentreten.

Gegen Nachmittag wirkt die Betriebshalle des Stanzteile-Herstellers Lang und Menke wie leer gefegt. Das liegt an einer Sicherheitsvorkehrung der Firma. Zwischen Frühschicht und Spätschicht liegt eine Dreiviertelstunde Zeit. Damit soll verhindert werden, dass sich die Teams von verschiedenen Schichten treffen und die Möglichkeit zur Ansteckung besteht. „Da muss man bei einem Corona-Fall nicht die ganze Abteilung schließen“, erklärt Geschäftsführer Dr. Martin Radtke.

Mit der Corona-Krise und den damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen ist auch ein neues Gerät in die Betriebshalle gekommen. Vor jeder Schicht halten die Mitarbeiter ihr Gesicht vor das Fiebermessgerät. So sollen mögliche Symptome vorher erkannt werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht. Seit Anfang des Jahres arbeitet man mit FFP2 oder OP-Masken.

Büros auf drei verschiedeneStandorte aufgeteilt

Auch die Büroräume des Unternehmens haben sich verändert. In den Großraumbüros arbeitet nun weniger Personal, Konferenzräume wurden zu Büros umfunktioniert. Im Wechsel arbeiten die Mitarbeiter im eigenen Zuhause und im Büro. Rund 20 Mitarbeiter arbeiten pro Tag mobil, 53 Plätze im sogenannten Home-Office wären möglich. „Es gibt Mitarbeiter, die sich mehr als ein halbes Jahr nicht gesehen haben“, erklärt Martin Radtke. Wo vorher drei Personen in einem Büro gearbeitet haben, arbeiten nun zwei in zwei verschiedenen Büros an der Altenaer Straße und einer am Standort Deilinghofen, nennt Dr. Radtke ein Beispiel. Kontakte zu Kunden laufen fast ausschließlich über Videokonferenzen, ebenso wie Besprechungen innerhalb der Firma. „Die Firma hat drei Standorte. Vorher musste man für Besprechungen sehr viel herumfahren“, weist Martin Radtke auch auf die Fortschritte hin, die die Pandemie erzwungen oder beschleunigt hat. „Man merkt, was alles möglich ist, was vorher unmöglich erschien“, sagt der Geschäftsführer des Stanzteile-Herstellers.

Laut Corona-Arbeitsschutz-Verordnung müssen Arbeitgeber dort Homeoffice-Arbeitsplätze anbieten, wo dies möglich ist. Von den rund 1000 Grohe-Mitarbeitern am Standort Hemer betrifft dies etwa 300 Arbeitskräfte im Bereich Büro. Bereits seit März 2020 seien, so Grohe, diese Mitarbeiter aufgefordert worden, mobil zu arbeiten. „Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn die Anwesenheit im Büro geschäftskritisch ist und bedürfen – seit Inkrafttreten der aktuellen Coronaschutzverordnung zum 27. Januar – der Genehmigung durch die/den Vorgesetzte/n“, schreibt der Armaturenhersteller auf Nachfrage. Wenn es trotzdem zu einem Präsenz-Treffen kommt, gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen: Maximal zehn Personen, 1,5 Meter Abstand, höchstens ein Mitarbeiter auf 10 Quadratmetern, das Tragen von FFP2-Masken.

Arbeitsabläufe werden komplizierter und aufwändiger

Dies gilt umso mehr für die Mitarbeiter in der Produktion und in der Logistik. Zudem arbeitet die Firma mit physischen Trennern, zum Beispiel aus Plexiglas. Schichten beginnen, wo dies möglich ist, zeitversetzt, um einen schichtübergreifenden Kontakt zu vermeiden. Zudem bietet Grohe freiwillige Corona-Schnelltests an, um eventuell unentdeckte Infektionen zu identifizieren. Im Bezug auf die Umsetzung der Sicherheitsvorgaben spricht Grohe von einer „vorbildlichen Disziplin aller Kolleginnen und Kollegen“. Gerade für die Arbeitnehmer in Produktion und Logistik seien Arbeitsalltag und -abläufe oft komplizierter und aufwändiger geworden. Lobende Worte findet Grohe auch für die IT-Abteilung, die in der immer weiter fortschreitenden „digitalen Transformation“ ein mobiles Arbeiten möglich gemacht haben.

Eine ähnliche Trennung von Produktion und Büro findet auch beim Armaturenhersteller Keuco statt. „Wo immer möglich setzt Keuco auf Flex-Office, das heißt Arbeiten von zu Hause überall da, wo es der Aufgabenbereich zulässt“, schreibt die Firma auf Nachfrage. Die Mitarbeitenden wurden mit Laptops ausgestattet, um die Arbeit im Zuhause zu ermöglichen. Außerdem wurden zum Teil Teams gebildet, die abwechselnd im „Flex-Office“ und im Büro sind und sich somit physisch nicht mehr begegnen können. Bei der Einteilung zum mobilen Arbeiten werde auch auf die persönliche Situation der Mitarbeiter Rücksicht genommen. In der Fertigung sind die Schichten zeitlich so auseinandergezogen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Schichtwechsel nicht begegnen. Arbeitsplätze, die maschinenbedingt oder aus organisatorischen Gründen eng zusammenliegen, wurden mit Plexiglasscheiben oder Trennwänden ausgestattet. Lieferanten, Kunden und Besucher dürfen die Keuco-Gebäude derzeit nicht betreten. Flächendeckend stehen im Unternehmen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung, um die Handhygiene zu gewährleisten.

Eine FFP2-Maskenpflicht besteht im ganzen Unternehmen, sobald man seinen Arbeitsplatz verlässt oder mit mehreren Personen in einem Raum ist. „Selbstredend werden auch diese unternehmensseitig allen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt“, so Keuco. Alle Maßnahmen haben sich, so die Mitteilung, gut eingespielt, so dass der Betrieb reibungslos laufe.