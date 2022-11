Verengte Fahrbahnen für sichere Haltestellen in Hemer

Hemer. Die Teichstraße in Hemer erhält neue, barrierefreie Buskaps. Nicht alle freut das.

Die Teichstraße in Hemer erhält am Freibad neue, barrierefreie Bushaltestellen, die nicht nur auf Zustimmung stoßen. Anwohner hatten sich schon 2020 dafür eingesetzt, beide Haltestellen 50 Meter in Richtung Niederhemer zu verlegen. Das sei bei einem Ortstermin mit der Verwaltung auch so erörtert worden.

Neues Wartehäuschen

„Heute musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die Haltestellen an alter Stelle verbleiben sollen. Es sind mehrere Anwohner überrascht darüber, zumal man uns keine vorherigen Informationen hat zukommen lassen“, beklagt Hans Rainer Schäfer. Das sei so nie zugesagt worden, entgegnet die Stadt. Schon 2020 sei den Anwohnern die Haltestellen-Planung vorgestellt worden. 2021 sei dann nochmals mitgeteilt worden, dass sich an der Lage der Haltestelle Stadion Fahrtrichtung ZOB nichts geändert habe.

Beide Haltestellen ragen nun in Höhe des Freibades etwas versetzt in die Fahrbahn, so dass eine Torsituation entsteht. „Aufgrund der geringen Abstände der Bäume ist nur an diesem Standort genügend Platz für eine barrierefreie Haltestelle“, so die Stadt. Wenn Busse halten, ist durch die Verengung ein Überholen unmöglich, was zusätzliche Sicherheit bringen soll.

Anwohner beklagen auch, dass von der Haltestelle Richtung Innenstadt eine große Lärmbelästigung sowie Vermüllung der Haltestelle (hauptsächlich während der Freibadsaison) ausgehe, weil Jugendliche die Rückwand als Tor benutzen. Die alte Wartehalle soll abgerissen und gegen eine neue mit Glaswand ersetzt werden.

