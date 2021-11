Verfolgungsjagd von Hemer nach Iserlohn

Hemer. Ein 34-Jähriger Hemeraner floh vor der Polizei, da er keine Fahrerlaubnis hatte. In einer Sackgasse nahm seine Flucht ein Ende.

Eine Verfolgungsjagd bis nach Iserlohn hat sich am Samstag gegen 0.30 Uhr ereignet. Der Fahrzeugführer des Ford Fiesta sollte auf der Hauptstraße kontrolliert werden, floh aber stattdessen vor der Polizei. Die Beamen nahmen die Verfolgung auf, als der Autofahrer sämtliche Anhaltezeichen missachtete. In einer Sackgasse konnte der Flüchtige schließlich in der Iserlohner Innenstadt gestellt werden. Unterstützungskräfte der Polizeiwache Iserlohn waren involviert.

Während der Verfolgung kam es laut Angaben der Polizei zu weiteren, teils gravierenden Verkehrsverstößen und „Beinhaheunfällen“ des Flüchtenden mit anderen Verkehrsteilnehmern. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 34-jährige Hemeraner nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde er von der Polizeiwache Iserlohn entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer