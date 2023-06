Wirtschaft Verfuß in Hemer: Optimismus dank gefüllter Auftragsbücher

Hemer. Im Hemeraner Unternehmen Verfuß freuen sich Geschäftsführer Georg Verfuß und seine Mitarbeiter über gefüllte Auftragsbücher.

Eine stabile Auftragssituation in schwierigen Zeiten ist ein Grund zur Freude, und dieser gab Geschäftsführer Georg Verfuß bei der Betriebsversammlung am Donnerstag im Alten Casino auch Ausdruck. Neben der Rohbautätigkeit mit 35 gewerblichen Mitarbeitern, hat sich die Verfuß GmbH schon seit vielen Jahrzehnten auch mit der schlüsselfertigen Erstellung und der umfassenden Sanierung von Gebäuden einen Namen gemacht.

Wer aus Köln angereist ist

Bei der Betriebsversammlung waren nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Hemer dabei, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Niederlassung Köln, die sich über die aktuelle Situation des Unternehmens informieren wollten. „Es ist keineswegs selbstverständlich, dass ausgerechnet ein Unternehmen der Bauwirtschaft der Gesamtkonjunktur trotzt und einen Auftragsbestand für mehr als ein Jahr vorweisen kann“, freut sich Georg Verfuß.

Gute Auslastung der Bauabteilungen

Geringere Investitionen der Auftraggeber im Wohnungsbau könnten durch eine gute Nachfrage der mittelständischen Industrie ausgeglichen werden. Außerdem führe der Bedarf an KiTa-Plätzen und die energetischen Sanierungen von Bestandsgebäuden zu einer guten Auslastung der Bauabteilungen, erläuterte Verfuß. Dabei sei es hilfreich, dass Materialengpässe und Preissteigerungen infolge von Pandemie und Ukrainekrise vorerst überwunden seien.

Lieferketten haben sich stabilisiert

„Die Lieferketten haben sich stabilisiert, und der Preisanstieg hat sich deutlich verlangsamt. Das sind wichtige Faktoren, um weiterhin ein immer zuverlässiger Partner für die vielen Auftraggeber aus dem Sauerland, dem Bergischen Land und dem Rheinland sein zu können“, berichtete der Geschäftsführer. Zudem sagte er am Montag, dass auch die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zunehmend in den Fokus der Unternehmensleitung gelangen.

Wettbewerb um die besten Fachkräfte

Der Arbeitskräftemangel und die Forderungen der nachfolgenden Arbeitnehmergeneration müssen seiner Ansicht nach Berücksichtigung finden, um im Wettbewerb um die besten Fachkräfte bestehen zu können. So wurden Jobräder eingeführt und die Arbeitszeit der Angestellten noch weiter flexibilisiert. Zudem gibt es vielfältige Angebote zur Gesundheitsförderung und im sportlichen Bereich. Die Unternehmensführung ist sich sicher, dass diese positiven Impulse die gewünschte Wirkung entfalten. „Ein weiterer strategischer Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Umsetzung einer nachhaltigen Betriebsführung und ressourcenschonender Baukonstruktionen“, so Georg Verfuß.

Mehr als das Zusammenfügen von Zement und Steinen

Das Unternehmen ist Mitglied der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen). Obwohl die Tradition des Unternehmens in dem Zusammenfügen von Zement und Steinen liegt, werden inzwischen auch Holzkonstruktionen mit massiven Bauteilen kombiniert. Die erste serielle Sanierung eines großen Verwaltungsgebäudes ist in Planung und soll bald umgesetzt werden.

Langjährige Mitarbeiter geehrt

Eine Freude für die Geschäftsführer Georg Verfuß, Henning Treude und Benjamin Kreuzer sowie den Betriebsratsvorsitzenden Ludwig Lackner ist bei der Versammlung stets die Ehrung der Jubilare. Die lange Betriebszugehörigkeit vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigt die große Verbundenheit zum Unternehmen.

So sind Ina Noisten und Peter Wegiel bereits seit 45 Jahren bei Verfuß beschäftigt. Seit 30 Jahren ist Markus Ringeling ein Teil der Belegschaft. Tim Richter und Heinrich-Otto Reinold arbeiten bereits seit zehn Jahren im Bau-Unternehmen an der B7.

