Hemer. Das große Weihnachtsdorf kann in der Corona-Pandemie nicht stattfinden, aber der Förderverein Stüps Westig bietet zumindest seinen Weihnachtsbaumverkauf am Kindergarten an. Am Freitag, 11. Dezember, von 15 bis 18 Uhr und tags drauf am Samstag von 10 bis 16 Uhr können sich die Bürger ihren Wunschbaum aussuchen. Es gelten die bekannten Coronaregeln.