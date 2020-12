Verkehrsstress vor den Schulen reduzieren

Hemer. Die Stadt richtet neue Haltestellen für Elterntaxis ein. Ein bis zu 800 Meter langer Fußweg wird Schülern zugemutet.

Kurz vor acht Uhr ist Rushhour rund um Parkstraße, Urbecker Straße und Albert-Schweitzer-Straße. Dann rollen die Elterntaxis an, schmeißen die Schüler im absoluten Halteverbot raus, rangieren mit den Linienbussen um jeden Halteplatz. Appelle, die Schüler doch nicht bis vor die Schultür zu fahren, gibt es seit vielen Jahren, jetzt sollen Eltern-Haltestellen helfen. Sie sollen sicheres Halten ermöglichen, Schüler aber zugleich die „letzte Meile“ frische Luft schnappen lassen.

Ein langer Schulweg, schlechtes Wetter, zu spätes Aufstehen, ein schwerer Ranzen, ein voller Bus und dann noch die Corona-Ansteckungsgefahr: Viele Gründe bringen Eltern für ihre Chauffeurdienste vor, doch der Hol- und Bringverkehr der Eltern gefährdet nach Ansicht von Stadt und ADAC die Sicherheit der Schulkinder. Die Stadt Hemer hat daher parallel zu den laufenden Entwicklungen der Schulwegkonzepte für Grundschulen für die weiterführenden Schulen, die Europaschule am Friedenspark (Gesamtschule), das Woeste-Gymnasium und die Realschule, so genannte Eltern-Haltestellen ausgewiesen.

Sicherheit auf denSchulwegen erhöhen

„Politik und Verwaltung ist es gleichermaßen ein wichtiges Anliegen, dass unsere Kinder sicher zur Schule gelangen und wieder zu Hause ankommen“, unterstreicht Bürgermeister Christian Schweitzer, „wir stehen in ständigem Austausch mit den Schulleitungen und haben gemeinsam ein Konzept erarbeitet, um einerseits die Schulweg-Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig Verkehrsstress vor den Schulen zu reduzieren.“

Das Ergebnis der Zusammenarbeit sind so genannte Eltern-Haltestellen, die einerseits in ausreichender Entfernung zum Schulgebäude ausgewiesen sind, die „letzte Fußmeile“ für Schülerinnen und Schüler soll andererseits jedoch erträglich bleiben. Für die Europaschule dient der Parkplatz „Königsallee“, wie sie bei Hemeranern bekannt ist (zwischen Im Ohl und Bahnhofsstraße), als Haltepunkt. Für das Gymnasium soll der Parkplatz am Hallenbad genutzt werden, und für die Realschule der Parkplatz an der Urbecker Straße hinter dem Schnellrestaurant. Zur Europaschule müssen Schüler dann noch 500 Meter laufen, zum Gymnasium 800 Meter. Diesen sieben- bis zehnminütigen Fußweg hält die Stadt für zumutbar. So hatte der Planungsausschuss einstimmig für die Eltern-Haltestellen gestimmt. „Die meisten Kinder gehen zu Fuß, fahren mit dem Rad oder kommen mit dem Bus zur Schule. Das ist toll und wünschenswert“, erläutert Charlotte Kees vom Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau die ersten Überlegungen des Projektteams, „Studien belegen, dass Kinder dadurch selbstständiger und routinierter im Straßenverkehr werden. Dazu zeigt sich, dass sie konzentrierter am Unterricht teilnehmen, mehr Sozialkompetenz entwickeln und sich fit halten.“

Probleme gibt es mit den Autos vor Schulen. „Wir beobachten häufiger Situationen vor den Schulen, in denen es gefährlich für Kinder wird: Es wird an unübersichtlichen Stellen, in Kurven, in Halteverbotsbereichen und auf den Gehwegen geparkt, Autos fahren zu schnell und wenden an Ort und Stelle“, warnt Axel Pferdekamp aus dem Fachdienst Ordnung und Recht. Um dieses Risiko zu vermeiden, sollten Eltern darauf verzichten, ihr Kind direkt vor der Schule aus dem Auto steigen zu lassen.

Alle Eltern und Schülersollen mitmachen

Auch Detlef Hauck, Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft begrüßt die Einrichtung der Eltern-Haltestellen. „Auch wegen der Situation in den Bussen bringen immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule“, verweist er auf die Gegebenheiten der Corona-Pandemie. Es sei zudem sicherer, wenn es morgens an den Schulen kein Verkehrschaos aufgrund des Autoverkehrs mehr geben würde. Bisher habe es zwar noch keinen Beschluss der Schulpflegschaft dazu gegeben, beim Woeste seien die Eltern der Idee aber aufgeschlossen. „Man sollte das erst einmal ausprobieren und nach einen halben Jahr evaluieren, ob das Angebot genutzt wird“, erklärt er.

Bürgermeister Christian Schweitzer appelliert: „Wenn alle Eltern und Schüler mitmachen, wird das Konzept aufgehen, und wir können das Schulumfeld für alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam sicherer machen!“